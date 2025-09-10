Sur quelle chaîne voir AFC Ajax vs PEC Zwolle en streaming ?

Le spectacle du football néerlandais revient au Johan Cruijff ArenA ce samedi 13 septembre 2025 avec une affiche de la 5e journée d’Eredivisie : AFC Ajax vs PEC Zwolle. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 16:30 à Amsterdam. Ce match promet du rythme entre deux équipes aux objectifs bien distincts. Moi personnellement, je me poserais devant ma TV pour ne rien manquer de ce rendez-vous toujours riche en intensité.

Sur quelle chaîne peut-on regarder AFC Ajax vs PEC Zwolle ?

Le match Ajax Amsterdam – PEC Zwolle sera retransmis en direct et en exclusivité sur la plateforme DAZN à partir de 16:30. En France, DAZN est le diffuseur officiel de l’Eredivisie et propose aux abonnés de suivre les chocs du championnat néerlandais en streaming HD.

Ce rendez-vous est idéal pour les passionnés de football souhaitant suivre l’évolution d’un géant du football européen face à une formation ambitieuse promue à faire des coups.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au streaming du match Ajax – PEC Zwolle, vous devez posséder un compte actif sur DAZN. L’inscription se fait directement sur le site ou via l’application mobile. Une fois abonné, connectez-vous à la plateforme au moins quelques minutes avant 16:30 afin de ne pas manquer l’avant-match et les compositions officielles.

Vous pouvez suivre le match sur divers supports : Smart TV, téléphone, tablette ou ordinateur, grâce à l’application DAZN disponible sur tous les App Stores.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

AFC Ajax aborde cette 5e journée de l’Eredivisie avec l’objectif de rester en haut du tableau. Après un début de saison scruté de près, le club d’Amsterdam doit impérativement engranger des points à domicile. Jouer au Johan Cruijff ArenA est toujours un avantage qu’Ajax n’a pas le droit de gâcher.

De son côté, PEC Zwolle cherche à s’imposer comme un adversaire coriace et à grappiller des points face aux grands noms du championnat. Un résultat positif à Amsterdam renforcerait considérablement leur dynamique en ce début de saison.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, DAZN propose le replay du match Ajax vs PEC Zwolle. Après la diffusion en direct, les abonnés auront la possibilité de revoir la rencontre à leur convenance via l’interface de streaming ou l’application mobile. C’est idéal pour ceux qui ne pourront pas être devant leur écran à 16:30.

Récapitulatif des informations