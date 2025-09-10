Sur quelle chaîne voir OGC Nice vs FC Nantes en streaming ?

Le match entre l’OGC Nice et le FC Nantes s’annonce passionnant. Il se déroulera ce samedi 13 septembre 2025, à l’Allianz Riviera, pour le compte de la 4e journée de Ligue 1 McDonald’s. Le coup d’envoi est programmé à 17:00, une belle affiche entre deux clubs historiques du championnat de France.

Sur quelle chaîne peut-on regarder OGC Nice vs FC Nantes ?

La rencontre OGC Nice vs FC Nantes sera diffusée en direct sur la chaîne Ligue 1+, dès 17:00, en exclusivité. Pour les amateurs de Ligue 1, c’est un rendez-vous à ne pas manquer : deux formations ambitieuses qui chercheront à confirmer leur dynamique.

C’est le moment parfait pour se poser devant sa TV et suivre ce match qui promet d’être animé. Cette rencontre s’inscrit parmi les meilleures affiches du week-end, avec un enjeu intéressant des deux côtés.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder à la diffusion, il est nécessaire de disposer d’un abonnement à la chaîne Ligue 1+. Vous pouvez activer cet abonnement directement via votre fournisseur TV habituel ou depuis le site de la chaîne.

Une fois votre compte activé, rendez-vous sur la plateforme au plus tard à 17:00 pour ne rien manquer de l’avant-match et des commentaires d’analystes. La prise d’antenne se fait généralement quelques minutes avant le coup d’envoi.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce duel entre l’OGC Nice et le FC Nantes compte pour la 4e journée de Ligue 1. Après un début de saison qui laisse entrevoir des ambitions claires, les deux équipes auront à cœur d’engranger des points précieux.

Côté niçois, la réception à domicile est une belle occasion de gagner en régularité et de s’affirmer dans le haut du tableau. Quant au FC Nantes, une performance solide à l’extérieur permettrait de confirmer leurs progrès. Ce type de match peut vite devenir un tournant dans une saison, et il y aura des enseignements à tirer quelle que soit l’issue.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, un replay du match sera disponible sur la plateforme Ligue 1+ à l’issue de la diffusion en direct. Cela permet aux supporters occupés ou à ceux qui souhaitent revoir les meilleurs moments de revivre la rencontre à tout moment.

Les infos du match en résumé