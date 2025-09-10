Sur quelle chaîne voir US Saint-Malo vs FC Girondins de Bordeaux en streaming ?

Ce samedi 13 septembre 2025, le National 2 nous propose une affiche alléchante entre l’US Saint-Malo et les Girondins de Bordeaux. Le coup d’envoi sera donné à 18:00 au Stade de Marville. Un match qui promet de belles intentions de part et d’autre, idéal pour les amateurs de football français.

Sur quelle chaîne peut-on regarder US Saint-Malo vs FC Girondins de Bordeaux ?

Le match US Saint-Malo vs FC Girondins de Bordeaux sera diffusé en direct à la télévision française sur TV7. Cette chaîne régionale propose régulièrement les matchs des Girondins et couvrira cette 5e journée de National 2 en intégralité.

Cette rencontre s’annonce plaisante à suivre, entre une équipe malouine qui veut briller à domicile et un Bordeaux ambitieux. Personnellement, je me poserais devant ma TV pour ne rien manquer du spectacle.

Comment suivre la rencontre

Pour regarder le match sur TV7, assurez-vous que votre box TV propose la chaîne. TV7 est accessible gratuitement dans plusieurs régions via la TNT, certaines box internet (Free, Orange, Bouygues, SFR) ou en ligne sur le site officiel de la chaîne.

Il est conseillé de se connecter dès 18:00 pour profiter de l’avant-match et ne rien manquer des compositions officielles et des dernières infos d’avant rencontre.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match de la 5e journée de National 2 s’annonce déjà important pour les deux formations. Pour l’US Saint-Malo, il s’agit de confirmer à domicile et de poursuivre sur une dynamique prometteuse en début de saison. C’est également une opportunité de se mesurer à un adversaire de renom.

Côté Girondins de Bordeaux, descendre aussi bas dans la hiérarchie du football français est temporaire, et chaque match est une chance de prouver les ambitions de remontée. Ce déplacement à Saint-Malo doit permettre à l’équipe bordelaise de conserver sa lancée et rester dans les premières positions du classement.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Une fois le match terminé, TV7 met généralement à disposition un replay gratuitement sur son site internet. Il suffit de se rendre dans la section « replay » pour revoir le match en intégralité ou ses moments forts.

Les infos clés du match en un coup d’œil