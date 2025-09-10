Sur quelle chaîne voir Juventus Turin vs Inter Milan en streaming ?

Le choc entre la Juventus Turin et l’Inter Milan s’annonce comme l’un des sommets de cette 3e journée de Serie A. Prévu pour le samedi 13 septembre 2025 à 18:00, ce duel se jouera au cœur de l’Allianz Stadium, antre de la Juve. Un match attendu par tous les passionnés de football italien.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Juventus Turin vs Inter Milan ?

La rencontre entre la Juventus et l’Inter sera diffusée en exclusivité sur DAZN, plateforme spécialisée dans la diffusion du football européen. Grâce à cette retransmission, vous pourrez suivre le match en direct et en haute qualité, depuis votre télé, ordinateur ou appareil mobile.

Il s’agit d’un rendez-vous incontournable pour les amateurs de Serie A : deux grands d’Italie, une rivalité historique, et des points cruciaux à aller chercher dès ce début de saison.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au streaming de Juventus Turin vs Inter Milan, il vous faut un abonnement actif chez DAZN. Une fois inscrit(e), connectez-vous quelques minutes avant le coup d’envoi afin de profiter de l’avant-match et des analyses d’experts, dès 18:00.

La plateforme est accessible sur de nombreux supports : télévision connectée, tablette, smartphone, ou encore PC. Il suffit de télécharger l’application ou de vous rendre sur le site web, de vous connecter à votre compte et de sélectionner le match en direct.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce duel entre la Juventus Turin et l’Inter Milan intervient très tôt dans la saison, mais il peut déjà peser lourd dans la course au titre. La troisième journée de Serie A est souvent synonyme de réglages, mais pour ces deux géants du football italien, c’est surtout l’occasion d’envoyer un premier signal fort aux concurrents.

La Juventus, portée par son public au stade Allianz, cherchera à s’imposer face à un adversaire direct. De son côté, l’Inter veut affirmer ses ambitions en s’imposant à l’extérieur. Cette rencontre promet du spectacle et une belle intensité. Personnellement, je me poserai devant ma TV pour la vivre pleinement.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, DAZN offre un replay dès la fin de la rencontre. Pour ceux qui ne peuvent pas regarder le match en direct à 18:00, il suffit de se connecter à leur compte sur la plateforme pour revoir le match intégralement à tout moment.

Les infos clés à retenir :