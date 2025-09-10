Sur quelle chaîne voir FC Verbroedering Dender Eendracht Hekelgem vs Royal Union Saint-Gilloise en streaming ?

Le samedi 13 septembre 2025, à partir de 18:15, le FC Verbroedering Dender Eendracht Hekelgem recevra la Royal Union Saint-Gilloise pour le compte de la 7e journée de Division 1A. Une belle affiche qui se tiendra sur la pelouse du DENDER Football Complex, avec à la clé une opportunité pour chaque équipe de marquer des points précieux dans la course au classement.

Sur quelle chaîne peut-on regarder FC Verbroedering Dender Eendracht Hekelgem vs Royal Union Saint-Gilloise ?

Le match sera retransmis en exclusivité sur la plateforme DAZN, diffuseur officiel de la Division 1A pour cette saison. Que vous soyez chez vous ou en déplacement, vous pourrez suivre la rencontre en direct, en haute définition, à partir de 18:15. Ce duel promet d’être engagé et intéressant à suivre entre deux formations ambitieuses, surtout en cette phase de la compétition.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au match en streaming, il vous suffit de souscrire un abonnement actif à DAZN. Une fois connecté, vous pourrez regarder la rencontre en direct depuis votre ordinateur, votre télévision connectée ou votre appareil mobile via l’application DAZN. Je vous recommande de vous connecter dès 18:00 pour profiter de l’avant-match et des premières analyses.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce duel entre le FC Verbroedering Dender Eendracht Hekelgem et la Royal Union Saint-Gilloise s’annonce déterminant pour la suite de leur parcours en Division 1A. Pour Dender, chaque point compte dans l’objectif de s’installer durablement à ce niveau, tandis que l’Union Saint-Gilloise vise le haut du classement et ne peut se permettre de perdre du terrain. Les deux équipes auront à cœur de bien figurer, surtout pour ce rendez-vous à domicile pour Dender. Cette rencontre va être agréable à suivre, moi personnellement je me poserais devant ma TV pour regarder ce match.

À voir Sur quelle chaîne voir Manchester City FC vs Manchester United FC en streaming ?

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, un replay sera proposé sur la plateforme DAZN pour permettre aux abonnés de revoir le match à tout moment après le direct. C’est une excellente option si vous n’avez pas la possibilité de suivre la diffusion en live.

Récapitulatif : les infos clés du match