Sur quelle chaîne voir Bayern Munich vs Hambourg SV en streaming ?

Le Bayern Munich reçoit le Hambourg SV ce samedi 13 septembre 2025 à l’Allianz Arena, dans le cadre de la 3e journée de Bundesliga. Coup d’envoi prévu à 18:30 pour ce duel historique entre deux clubs emblématiques du football allemand.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Bayern Munich vs Hambourg SV ?

Le match entre le Bayern Munich et le Hambourg SV sera diffusé en exclusivité en France sur la chaîne beIN Sports 2. Vous pourrez suivre cette affiche en direct dès 18:30.

Avec son affiche prestigieuse, cette rencontre promet d’être riche en buts et en intensité. Si vous êtes amateur de beau jeu, cette confrontation est à ne vraiment pas manquer ! Moi personnellement, je me poserais devant la TV pour profiter de ce moment de football pur.

Comment suivre la rencontre

Pour regarder ce Bayern Munich – Hambourg SV en streaming, vous devez être abonné à beIN Sports. L’accès au live est possible depuis votre télévision, ordinateur, smartphone ou tablette via l’application ou le site officiel de la chaîne.

Pensez à vous connecter dès 18:00 pour profiter de l’avant-match, des compositions officielles et des premières analyses des experts en plateau.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match de la 3e journée de Bundesliga a une saveur particulière. Côté bavarois, il s’agit de confirmer le statut de favori après un début de saison qui se veut prometteur. En face, le Hambourg SV, désormais bien réinstallé dans l’élite, souhaite créer la surprise et bousculer l’ordre établi.

L’Allianz Arena sera le théâtre d’une opposition de style : la puissance offensive du Bayern contre la combativité et l’organisation d’une équipe de Hambourg bien décidée à montrer qu’elle peut rivaliser. Une belle affiche à suivre de près.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN Sports propose un service de replay accessible à ses abonnés. Si vous manquez le direct, vous pourrez revoir le match en différé sur les plateformes digitales de la chaîne, à votre convenance.

Récapitulatif des infos essentielles