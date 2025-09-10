Sur quelle chaîne voir Athletic Club Bilbao vs Deportivo Alavés en streaming ?

Le choc entre Athletic Club Bilbao et Deportivo Alavés s’annonce passionnant dans cette 4e journée de Liga. Ce duel basque très attendu se déroule le samedi 13 septembre 2025 au mythique Estadio de San Mamés. Le coup d’envoi est prévu à 18:30.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Athletic Club Bilbao vs Deportivo Alavés ?

La rencontre entre l’Athletic Bilbao et Alavés sera diffusée en direct en France sur beIN SPORTS MAX 4. Cette chaîne est accessible via les principaux fournisseurs d’accès à Internet proposant le bouquet beIN. Un classique régional de la Liga, souvent intense et engagé, à ne pas manquer.

Préparez-vous pour un match captivant

Comment suivre la rencontre :

Pour regarder ce match en streaming, il vous suffit d’activer votre abonnement beIN Sports et de vous connecter à la plateforme ou à l’application disponible sur tous les appareils connectés (TV, mobile, tablette, ordinateur).

Nous vous conseillons de vous brancher dès 18:30 pour profiter de l’avant-match et des analyses des consultants juste avant le coup d’envoi.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match du 13 septembre compte pour la 4e journée de Liga, une phase charnière qui pose les bases de la saison. Pour l’Athletic Bilbao, une victoire à domicile serait un excellent moyen de consolider sa position dans la première moitié du classement et d’affirmer ses ambitions européennes.

De son côté, Alavés devra venir chercher des points précieux hors de ses bases pour éviter de s’installer dans la zone rouge dès les premières semaines. C’est donc un affrontement à fort enjeu, où chaque équipe cherchera à prendre l’ascendant, autant sur le terrain que dans la dynamique de sa saison.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, si vous êtes abonné à beIN Sports, vous pourrez revoir le match en replay via leur plateforme. Cela permet à ceux qui auront manqué le direct de ne rien rater des temps forts de cette confrontation basque.

Récapitulatif des infos du match :