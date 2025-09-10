Sur quelle chaîne voir West Ham United FC vs Tottenham Hotspur en streaming ?

Rivalité londonienne au programme de cette 4e journée de Premier League ! Le samedi 13 septembre 2025, West Ham United FC accueille Tottenham Hotspur au sein du mythique London Stadium, dans une affiche toujours électrique. Le coup d’envoi est prévu à 18:30, un horaire parfait pour savourer cette rencontre intense entre deux équipes aux ambitions élevées.

Sur quelle chaîne peut-on regarder West Ham United FC vs Tottenham Hotspur ?

Ce choc de Premier League entre les Hammers et les Spurs sera diffusé en exclusivité en France sur CANAL+. Abonnés de la chaîne, vous pourrez suivre cette affiche en direct depuis votre téléviseur ou en streaming via l’application myCANAL.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de football anglais. Le contexte du match promet un duel engagé dans une atmosphère survoltée entre deux équipes qui tablaient sur un bon départ en championnat.

Comment suivre la rencontre

Pour visionner ce match en streaming, connectez-vous à l’application ou au site officiel CANAL+ avec vos identifiants abonnés. Si vous n’êtes pas encore abonné, plusieurs offres sont disponibles en ligne selon vos besoins (formule mensuelle ou annuelle).

À voir Sur quelle chaîne voir Manchester City FC vs Manchester United FC en streaming ?

Nous vous conseillons de vous connecter dès 18:30 pour profiter de l’avant-match et des analyses d’experts, qui reviendront sur les compositions officielles, les statistiques et les clés de la rencontre. Cette rencontre va définitivement valoir le détour, moi personnellement je me poserais devant ma TV pour regarder ce match.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce derby londonien oppose deux formations avec des objectifs clairs. West Ham United espère faire un coup d’éclat à domicile pour consolider sa position au classement dès ce début de championnat. La stabilité retrouvée des Hammers passe souvent par une bonne forme au London Stadium.

De l’autre côté, Tottenham Hotspur entend confirmer son ambition de Top 4, voire mieux, cette saison. Avec un effectif renforcé, les Spurs veulent marquer leur territoire face à un concurrent direct en déplacement. Un résultat positif affirmerait leur stature parmi les outsiders sérieux de cette Premier League 2025-2026.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, un replay sera disponible à l’issue du match sur la plateforme myCANAL. Les abonnés peuvent ainsi revoir la rencontre à tout moment, et même visionner les moments forts s’ils n’ont pas pu être devant leur écran à l’heure du direct.

Résumé des informations essentielles