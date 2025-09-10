Sur quelle chaîne voir Clermont Foot 63 vs AS Saint-Étienne en streaming ?

Le Stade Gabriel-Montpied accueille une belle affiche de Ligue 2 ce samedi 13 septembre 2025 à 20:00. Le Clermont Foot 63 reçoit l’AS Saint-Étienne pour le compte de la 5e journée, dans un rendez-vous très attendu par les supporters auvergnats et ligériens. Un duel intéressant entre deux équipes ambitieuses qui cherchent à s’imposer dans le haut de tableau.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Clermont Foot 63 vs AS Saint-Étienne ?

La rencontre entre Clermont et Saint-Étienne sera retransmise en direct sur beIN SPORTS 1. Les abonnés pourront suivre le match en direct dès 20:00, avec une couverture complète et des analyses en plateau avant et après le coup de sifflet final.

Ce match a tout pour plaire aux amateurs de Ligue 2 : deux équipes historiques, un stade chaud, et des enjeux importants. Personnellement, je me poserai devant ma TV car cette rencontre s’annonce intense et stratégique.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au streaming du match Clermont Foot 63 vs AS Saint-Étienne, l’abonnement à beIN SPORTS est indispensable. Vous pouvez activer votre accès via votre fournisseur internet, un abonnement sur le site de beIN SPORTS ou via des plateformes partenaires.

Nous vous conseillons de vous connecter quelques minutes avant 20:00 afin de profiter de l’avant-match, des compositions d’équipes et des premières analyses d’experts.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match de la 5e journée de Ligue 2 opposera deux clubs qui visent un retour rapide en Ligue 1. Clermont, solide à domicile, devra confirmer ses ambitions face à une équipe de Saint-Étienne revancharde, qui a à cœur de retrouver l’élite du football français.

Ce duel est également important pour installer une dynamique positive en ce début de saison. Un succès serait synonyme de points précieux et de confiance pour les journées à venir. Les deux entraîneurs auront donc à cœur de proposer un jeu engagé, tout en gérant la pression d’un match à fort enjeu.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN SPORTS propose un service de replay pour ses abonnés. Le match Clermont vs Saint-Étienne sera disponible en rediffusion dans les heures qui suivent pour ceux qui n’auraient pas pu le suivre en direct. Il suffit de se connecter à la plateforme de streaming de beIN SPORTS pour y accéder.

Les informations essentielles à retenir