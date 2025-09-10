Sur quelle chaîne voir Hannoverscher Sportverein 1896 vs Hertha BSC en streaming ?

La 5e journée de 2. Bundesliga nous propose un choc prometteur entre le Hannoverscher Sportverein 1896 et le Hertha BSC, ce samedi 13 septembre 2025, au Heinz von Heiden-Arena. Coup d’envoi fixé à 20:30. Deux équipes ambitieuses qui cherchent à se repositionner dans le haut du tableau. Cette rencontre s’annonce intense et agréable à suivre, personnellement je me poserai devant ma TV pour ne rien manquer.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Hannoverscher Sportverein 1896 vs Hertha BSC ?

Cette affiche de la 2. Bundesliga sera retransmise en France sur beIN SPORTS MAX 5HD. Grâce à cette chaîne premium, vous pourrez suivre le match en direct et en intégralité. C’est un rendez-vous immanquable pour les passionnés de football allemand et les supporters des deux camps.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au match en streaming, il vous faudra être abonné à beIN Sports, via un pack TV partenaire (box internet, service OTT ou plateforme comme myCanal ou beIN Connect). Une fois connecté, rendez-vous sur beIN SPORTS MAX 5HD pour vivre cette soirée de football dès 20:30.

N’hésitez pas à vous installer quelques minutes avant le coup d’envoi, pour ne rien rater de la présentation des compositions et expertises d’avant-match.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce duel entre Hanovre et le Hertha Berlin intervient lors de la 5e journée du championnat. Pour les deux équipes, ce match est crucial dans la course au podium d’un championnat très compétitif. Hanovre veut briller à domicile devant son public, tandis que le Hertha BSC entend repartir avec des points pour confirmer ses ambitions de montée. Au-delà du classement, l’intensité et la rivalité historique promettent un combat tactique et engagé.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, un replay du match sera disponible sur la plateforme beIN Sports après la diffusion en direct. Si vous avez manqué le coup d’envoi ou souhaitez revoir les meilleurs moments, il vous suffira de vous rendre dans la section « replay » de votre service beIN pour accéder à la rediffusion.

Résumé des informations pratiques