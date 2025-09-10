Sur quelle chaîne voir ACF Fiorentina vs SSC Naples en streaming ?

La Serie A nous propose un choc alléchant ce samedi 13 septembre 2025 entre l’ACF Fiorentina et le SSC Naples. Cette rencontre, comptant pour la 3e journée du championnat italien, se jouera au Stadio Artemio Franchi à 20:45. Une confrontation prometteuse entre deux clubs ambitieux.

Sur quelle chaîne peut-on regarder ACF Fiorentina vs SSC Naples ?

En France, le match Fiorentina – Naples sera retransmis en direct sur la plateforme DAZN. Ce sera l’occasion idéale de suivre une affiche intéressante de Serie A entre deux équipes qui visent les sommets du championnat.

Le service de streaming permet de vivre l’événement en direct, avec une réalisation soignée et des commentateurs professionnels. Cette rencontre va être agréable à suivre, et moi, personnellement, je me poserais devant ma TV pour ne rien manquer de l’intensité de ce duel.

Comment suivre la rencontre

Pour regarder le match en streaming, il vous suffit de disposer d’un abonnement actif à DAZN. Une fois connecté à votre compte, accédez simplement au direct depuis votre TV connectée, smartphone, tablette ou ordinateur.

Il est conseillé de se connecter dès 20:45 pour suivre l’avant-match, les compositions officielles et les premières analyses à chaud des spécialistes. Vous profiterez ainsi d’une immersion complète dès les premières minutes.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match entre la Fiorentina et Naples intervient dans le cadre de la 3e journée de Serie A. Les deux équipes cherchent à grappiller des points importants en ce début de saison. Du côté de la Fiorentina, l’objectif est clair : faire bonne figure à domicile et confirmer un début de saison solide. Naples, quant à lui, veut afficher ses ambitions de podium et se replacer rapidement dans la hiérarchie.

Chaque point compte dans cette phase inaugurale du championnat, où la moindre erreur peut avoir un impact sur la dynamique des semaines suivantes. Un match à enjeu, donc, entre deux formations toujours très compétitives.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, si vous êtes abonné à DAZN, vous aurez la possibilité de revoir le match Fiorentina – Naples en replay. Le service met à disposition ses contenus à la demande peu après la fin des rencontres. Idéal si vous ne pouvez pas le suivre en direct ou si vous souhaitez revoir les temps forts à tête reposée.

