Sur quelle chaîne voir Atlético Madrid vs Villarreal CF en streaming ?

Ce samedi 13 septembre 2025, l’Atlético Madrid reçoit Villarreal CF dans le cadre de la 4e journée de Liga au Riyadh Air Metropolitano. Le coup d’envoi de cette belle affiche est programmé à 21:00. Un duel qui s’annonce intéressant entre deux équipes ambitieuses de la Liga.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Atlético Madrid vs Villarreal CF ?

La rencontre entre l’Atlético Madrid et Villarreal sera diffusée en direct en France sur beIN Sports 2. Un match de Liga comme celui-ci ne se manque pas, d’autant qu’il met aux prises deux formations capables d’offrir du beau jeu. Pour les passionnés de football espagnol, c’est un rendez-vous télévisé incontournable.

Le match sera retransmis en direct et en intégralité, avec les commentaires et l’ambiance du stade. Cette rencontre s’annonce agréable à suivre, et personnellement, je me poserais volontiers devant ma TV pour ne rien manquer de ce choc entre madrilènes et castellonais.

Comment suivre la rencontre

Pour suivre la rencontre en streaming, il vous faudra être abonné à beIN Sports. L’abonnement peut être activé via votre fournisseur habituel (box TV, application beIN Sports Connect, etc.). Une fois connecté à votre compte, vous pourrez accéder à la chaîne beIN Sports 2 depuis votre télévision, ordinateur, tablette ou smartphone.

Nous vous conseillons de vous connecter à partir de 20:45 pour profiter de l’avant-match, découvrir les compositions officielles et les premières analyses des consultants.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match de la 4e journée de Liga pourrait déjà s’avérer décisif pour la suite du championnat. L’Atlético Madrid, solide à domicile, cherchera à imposer son rythme pour engranger des points précieux et rester dans le peloton de tête. En face, Villarreal CF tentera de confirmer ses ambitions européennes et de décrocher un résultat marquant à l’extérieur.

Deux styles de jeu s’affrontent : rigueur défensive et efficacité madrilène contre fluidité et audace de Villarreal. Le duel tactique promet, d’autant plus dans un stade en ébullition comme le Riyadh Air Metropolitano.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, la chaîne beIN Sports propose un service de rattrapage. Si vous ne pouvez pas regarder le match en direct, vous aurez la possibilité de le revoir en replay via beIN Sports Connect, accessible en ligne ou via leur application mobile/tablette.

Résumé des informations pratiques