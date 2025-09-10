Sur quelle chaîne voir Brentford FC vs Chelsea FC en streaming ?

Le choc de la quatrième journée de Premier League opposera Brentford FC à Chelsea FC ce samedi 13 septembre 2025, au Gtech Community Stadium. Coup d’envoi prévu à 21:00. Une affiche intéressante entre deux équipes aux ambitions bien différentes mais toujours prêtes à offrir un beau spectacle.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Brentford FC vs Chelsea FC ?

Le match Brentford – Chelsea sera diffusé en exclusivité sur CANAL+. Grâce à CANAL+ FOOT, vous pourrez suivre ce duel de Premier League en direct en France, dans la meilleure qualité et avec des analyses d’experts.

Cet affrontement s’annonce palpitant, que vous soyez supporter des Blues ou amateur de football anglais. Personnellement, je me poserais devant ma TV pour ne rien manquer de ce rendez-vous.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au match en streaming, il vous faudra un abonnement actif à CANAL+. Une fois connecté à votre compte, rendez-vous sur l’application ou le site officiel CANAL+ pour suivre la diffusion en ligne à partir de 21:00.

Nous vous conseillons de vous connecter dès 20:45 pour profiter des premières images et de l’analyse d’avant-match, toujours instructive pour contextualiser les enjeux.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Côtés Brentford, l’objectif sera clair : confirmer leur solidité à domicile et tenter de faire tomber un grand nom comme Chelsea dans leur antre du Gtech Community Stadium. C’est une opportunité en or pour engranger des points précieux dès ce début de championnat.

Pour Chelsea, l’enjeu est tout autre. Après un début de saison parfois irrégulier ces dernières années, les Blues ont besoin de gagner ce genre de match pour rester au contact des leaders du championnat. Chaque point compte, et ce déplacement à Brentford n’est pas à prendre à la légère.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, un replay du match sera disponible via la plateforme CANAL+. Les abonnés pourront revoir l’intégralité de la rencontre en différé dès la fin de la diffusion en direct, sur leur télévision, tablette ou smartphone.

Résumé des informations à retenir