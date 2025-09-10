Sur quelle chaîne voir AJ Auxerre vs AS Monaco en streaming ?

Le Stade de l’Abbé Deschamps s’apprête à vibrer pour une belle affiche de cette 4e journée de Ligue 1. Le samedi 13 septembre 2025 à 21:05, AJ Auxerre reçoit l’AS Monaco dans une rencontre qui promet du spectacle et des enseignements dans ce début de saison. Cette confrontation entre deux équipes aux ambitions bien différentes attirera sans doute l’attention de nombreux supporters… et amateurs de beau jeu.

Sur quelle chaîne peut-on regarder AJ Auxerre vs AS Monaco ?

Le match AJ Auxerre vs AS Monaco sera diffusé en exclusivité sur la chaîne Ligue 1+. Cette diffusion en direct permettra aux fans de suivre chaque instant de cette rencontre comptant pour la 4e journée de Ligue 1.

Ce rendez-vous est d’autant plus important qu’il oppose un promu ambitieux à une formation monégasque déterminée à rester dans le haut du classement. Une soirée idéale pour les amateurs de football français, avec une belle affiche à suivre confortablement installé devant son écran.

Comment suivre la rencontre

Pour visionner le match en streaming via Ligue 1+, il convient tout d’abord de disposer d’un abonnement actif. La souscription peut s’effectuer en ligne, via le site ou l’application officielle de la chaîne. Une fois abonné, il suffit de se connecter avec son identifiant sur son téléviseur, smartphone, tablette ou ordinateur.

Nous vous conseillons de vous connecter à 21:05, heure du coup d’envoi, pour ne rien manquer du direct. L’avant-match débute souvent quelques minutes plus tôt, idéal pour avoir les dernières compositions d’équipe et les clés tactiques.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette opposition entre l’AJ Auxerre et l’AS Monaco intervient pour la 4e journée de Ligue 1. Le club auxerrois, tout juste promu, cherche à engranger des points face à un concurrent de prestige pour s’ancrer durablement dans l’élite. Chaque match à domicile sera crucial dans la quête du maintien.

De son côté, Monaco vise les premières places du classement. Avec un effectif riche et expérimenté, les hommes du Rocher doivent confirmer leur statut en déplacement. Ce duel de styles promet un affrontement intense, et personnellement, je me poserai volontiers devant ma TV pour ne rien rater de cette rencontre, qui s’annonce aussi tactique que rythmée.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, un replay du match AJ Auxerre vs AS Monaco sera disponible sur la plateforme Ligue 1+, dans les heures suivant le coup de sifflet final. Pratique si vous souhaitez revoir les temps forts ou simplement si vous avez manqué la diffusion en direct.

Récapitulatif des infos du match