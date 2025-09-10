Sur quelle chaîne voir AS Roma vs Torino FC en streaming ?

La Serie A nous offre une belle affiche pour la 3e journée avec la rencontre entre l’AS Roma et le Torino FC, qui se tiendra ce dimanche 14 septembre 2025 à 12:30 au Stadio Olimpico. Un duel entre deux formations historiques du championnat italien qui promet du spectacle.

Sur quelle chaîne peut-on regarder AS Roma vs Torino FC ?

La rencontre AS Roma vs Torino FC est diffusée en direct en France sur DAZN. Ce diffuseur officiel de la Serie A permet aux supporters de vivre les matchs en haute qualité, avec des analyses d’avant-match et des débriefs complets. Pour les fans de football italien, ce rendez-vous est à ne pas manquer.

Comment suivre la rencontre

Pour voir le match en streaming, il est nécessaire d’être abonné à la plateforme DAZN. Une fois connecté à votre compte, accédez à la diffusion en ligne depuis votre télévision connectée, votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Il est conseillé de se connecter dès 12:30 pour profiter de l’avant-match et ne rien manquer du coup d’envoi.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match représente bien plus qu’une simple confrontation. L’AS Roma, désireuse de jouer les premiers rôles en Serie A, devra s’imposer à domicile pour rester au contact du haut du classement dès cette troisième journée. De son côté, le Torino FC espère bousculer la hiérarchie et ramener des points précieux de la capitale italienne. Cette rencontre sera l’occasion d’évaluer les ambitions de chacun en ce début de saison. Ce match s’annonce intense et agréable à suivre, moi personnellement je me poserais devant ma TV pour regarder ce match.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, DAZN propose généralement un replay de chaque match dans les heures suivant la diffusion en direct. Il suffira de vous reconnecter à votre compte pour revoir la rencontre en intégralité sur votre appareil préféré.

Les infos essentielles à retenir