Sur quelle chaîne voir Southampton FC vs Portsmouth FC en streaming ?

Le dimanche 14 septembre 2025, le St. Mary’s Stadium accueille une affiche électrique de la 5e journée de League Championship : Southampton FC reçoit Portsmouth FC, un derby du sud qui promet du spectacle. Le coup d’envoi est prévu à 13:00, dans une ambiance qui s’annonce bouillante. Ce duel tendu entre deux rivaux historiques est attendu par de nombreux supporters — passion, intensité et suspense seront au rendez-vous.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Southampton FC vs Portsmouth FC ?

La diffusion télévisée en France de Southampton – Portsmouth est assurée en exclusivité par beIN Sports. Plus précisément, le match est à suivre sur beIN SPORTS MAX 4. Les abonnés pourront suivre la rencontre en direct à partir de 13:00.

Ce match de League Championship s’annonce haletant, avec une véritable guerre des nerfs entre deux formations ambitieuses. Une rencontre à ne pas manquer — personnellement, je me poserais devant ma télévision pour vivre ce derby historique.

Comment suivre la rencontre

Pour regarder le match en streaming, vous devez disposer d’un abonnement actif à beIN Sports. Une fois votre compte activé, il vous suffit de vous connecter sur l’application beIN SPORTS CONNECT ou via votre box TV compatible pour accéder à beIN SPORTS MAX 4.

À voir Sur quelle chaîne voir Manchester City FC vs Manchester United FC en streaming ?

Pensez à vous connecter dès 13:00 pour suivre l’avant-match en direct, avec les compositions officielles et les dernières analyses. Une bonne façon de plonger dans l’ambiance avant le coup d’envoi.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce derby entre Southampton FC et Portsmouth FC est bien plus qu’un simple match de championnat. Il s’agit d’une rivalité historique, marquée par des duels tendus et une passion débordante des deux camps. Cette rencontre, qui compte pour la 5e journée de League Championship, peut déjà peser lourd sur la suite de la saison. Southampton cherchera à s’imposer à domicile pour confirmer de bonnes intentions de début de saison, tandis que Portsmouth, promu ambitieux, compte bien faire un grand coup en s’imposant chez le voisin honni.

Une victoire dans ce genre de contextes offre bien plus que des points : elle renforce la confiance d’un groupe tout entier et fait chavirer une ville entière.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN Sports propose un service de replay pour ses abonnés. Si vous manquez la diffusion en direct de Southampton – Portsmouth, vous pourrez retrouver le replay du match sur la plateforme beIN SPORTS CONNECT peu après la fin de la rencontre. Une solution pratique pour revivre les moments forts ou simplement voir le match à votre rythme.

Récapitulatif des infos à retenir