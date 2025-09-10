Sur quelle chaîne voir RC Celta de Vigo vs Girona FC en streaming ?

Le RC Celta de Vigo reçoit Girona FC à l’occasion de la 4e journée de Liga. Ce match se tiendra le dimanche 14 septembre 2025 à 14:00 au Estadio Abanca-Balaídos. Une affiche prometteuse entre deux équipes ambitieuses du championnat espagnol, à ne pas manquer pour les amateurs de Liga.

Sur quelle chaîne peut-on regarder RC Celta de Vigo vs Girona FC ?

En France, le match RC Celta de Vigo vs Girona FC sera diffusé en direct sur beIN SPORTS MAX 7HD. Cette rencontre sera disponible en intégralité et en exclusivité, à partir de 14:00. Une belle opportunité de suivre ce duel espagnol en clair si vous êtes abonné à la chaîne. Personnellement, ce match me donne envie de m’installer confortablement devant ma TV pour ne rien rater de cet affrontement.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au streaming du match, il suffit de se connecter à votre compte beIN Sports via l’application ou le site internet avec vos identifiants d’abonné. Le flux en direct sera accessible quelques minutes avant le coup d’envoi. Pensez à vous connecter dès 14:00 pour ne rien manquer de l’avant-match, incluant les compositions, les enjeux et les dernières informations depuis le stade.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la 4e journée de Liga, à un moment clé où chaque point compte pour installer les bases d’une bonne saison. Pour le Celta de Vigo, jouer à domicile est une opportunité à saisir pour prendre des points précieux. De son côté, Girona FC cherchera à confirmer ses ambitions en déplacement. L’enjeu est double : assurer un bon départ en championnat et affirmer le niveau face à un concurrent direct.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, un replay du match sera disponible sur la plateforme beIN Sports. Si vous êtes abonné, vous pourrez revoir la rencontre en différé, à votre convenance, quelques heures après la fin du direct.

Résumé des informations clés