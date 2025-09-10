Sur quelle chaîne voir Burnley FC vs Liverpool FC en streaming ?

Le dimanche 14 septembre 2025, le Turf Moor sera le théâtre d’un affrontement captivant entre Burnley FC et Liverpool FC lors de la 4e journée de Premier League. Le coup d’envoi de cette rencontre très attendue sera donné à 15:00. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés de football anglais.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Burnley FC vs Liverpool FC ?

Le match Burnley FC vs Liverpool FC sera retransmis en direct en France sur la chaîne CANAL+. Une couverture complète sera proposée, permettant aux fans de suivre chaque action de cette confrontation de Premier League.

Cette rencontre promet du spectacle sur la pelouse du Turf Moor et sera disponible en direct pour toutes celles et ceux qui souhaitent vivre les coulisses et le suspense de ce duel. Personnellement, je me poserais volontiers devant ma TV pour ne rien manquer de l’enjeu et de l’intensité du match.

Comment suivre la rencontre

Pour regarder le match en streaming, il suffit d’être abonné à CANAL+ et d’activer son abonnement sur le site officiel ou via l’application mobile. Une fois l’accès activé, rendez-vous dans l’onglet sport de la plateforme pour retrouver la diffusion en direct.

À voir Sur quelle chaîne voir Manchester City FC vs Manchester United FC en streaming ?

Pensez à vous connecter dès 15:00 pour ne rien manquer de l’avant-match et des compositions d’équipes. Profitez également de l’analyse des experts et plongez-vous dans l’ambiance du football anglais dès les premières minutes.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette 4e journée de Premier League propose une affiche alléchante entre une équipe de Burnley déterminée à bien figurer à domicile et un Liverpool en quête de points pour se maintenir dans les premières positions du classement. Ce duel s’annonce équilibré, chaque formation ayant besoin de confirmer ses ambitions en ce début de saison.

Les joueurs de Burnley auront à cœur de créer la surprise face à une formation de Liverpool toujours redoutable, même en déplacement. C’est un affrontement qui pourrait bien peser lourd dans la dynamique des deux clubs pour les prochaines semaines.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, les abonnés de CANAL+ pourront accéder à un replay complet du match Burnley vs Liverpool après la diffusion en direct. Il vous suffit de vous rendre sur le service de replay intégré à la plateforme ou via l’application pour revoir l’intégralité de la rencontre à tout moment.

Récapitulatif des infos clés