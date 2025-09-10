Sur quelle chaîne voir AC Pisa 1909 vs Udinese Calcio en streaming ?

Match important de la 3e journée de Serie A, la confrontation entre l’AC Pisa 1909 et l’Udinese Calcio se disputera le dimanche 14 septembre 2025 à 15h00 au sein du mythique Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani. Une affiche alléchante opposant deux formations aux ambitions bien différentes mais déterminées à faire un beau parcours.

Sur quelle chaîne peut-on regarder AC Pisa 1909 vs Udinese Calcio ?

La diffusion du match AC Pisa 1909 vs Udinese Calcio sera assurée en exclusivité en France par la plateforme DAZN. En vous connectant à partir de 15h00, vous pourrez suivre l’intégralité de la rencontre en direct depuis votre télévision, ordinateur ou appareil mobile. Ce rendez-vous s’annonce captivant avec, à la clé, des points précieux pour le début de saison en Serie A.

Si vous aimez le jeu italien et les scénarios serrés, cette rencontre promet du spectacle. Personnellement, je me poserais devant ma TV pour la suivre !

Comment suivre la rencontre

Pour regarder le match en streaming, il vous suffit d’être abonné à DAZN. Une fois votre compte activé, vous pourrez accéder à la diffusion live via l’application sur smartphone, tablette, Smart TV ou encore sur le site web de DAZN. Rappelons que le coup d’envoi est prévu à 15h00, mais nous vous conseillons de vous connecter environ 15 minutes avant pour profiter des analyses d’avant-match et ne rien manquer des compositions d’équipes.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

La Serie A vient tout juste de démarrer mais chaque point compte. Pour l’AC Pisa 1909, ce match à domicile est une opportunité idéale pour engranger un succès face à un adversaire de calibre. Le club toscan pourra compter sur le soutien de ses supporters pour répondre présent.

Côté Udinese, l’objectif est clair : rester dans le tempo du haut de tableau dès le début du championnat. Ces confrontations face à des promus ou équipes moins médiatisées sont souvent piégeuses, mais elles doivent être maîtrisées pour espérer une bonne saison. L’enjeu est donc réel pour les deux camps.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, DAZN propose un service de replay disponible après la diffusion en direct. Vous pourrez revoir le match dans son intégralité à votre convenance, que ce soit pour l’analyser ou simplement revivre les meilleurs moments.

Les infos essentielles