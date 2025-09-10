Sur quelle chaîne voir FC St. Pauli vs FC Augsburg en streaming ?

Le dimanche 14 septembre 2025, le FC St. Pauli accueille le FC Augsburg au Millerntor-Stadion pour le compte de la 3e journée de Bundesliga. Le coup d’envoi sera donné à 15:30 dans une ambiance que l’on imagine électrique. Les deux équipes voudront absolument prendre des points précieux dès ce début de saison.

Sur quelle chaîne peut-on regarder FC St. Pauli vs FC Augsburg ?

La diffusion du match FC St. Pauli – FC Augsburg en France est assurée en exclusivité sur beIN SPORTS MAX 4. Que vous soyez passionné de football allemand ou simplement curieux, cette affiche promet du spectacle. En tout cas, cette rencontre va être agréable à suivre, moi personnellement je me poserais devant ma TV pour regarder ce match.

beIN SPORTS MAX 4 vous permettra de suivre le match en direct et en intégralité, avec des consultants spécialisés Bundesliga pour vous accompagner tout au long de la rencontre.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au streaming du match, il vous suffit de vous connecter à votre compte beIN SPORTS. L’offre est disponible via myCanal, Free, Orange, SFR ou encore directement sur le site de beIN SPORTS.

Assurez-vous que votre abonnement est actif pour lancer le direct à temps. L’avant-match débutera vers 15:30, donc prévoyez de vous connecter quelques minutes avant pour ne rien rater des compositions et des premières analyses.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette rencontre entre le FC St. Pauli et le FC Augsburg s’inscrit dans la 3e journée de Bundesliga. Pour le club de Hambourg, fraîchement revenu dans l’élite, chaque point à domicile est essentiel pour s’assurer un maintien confortable. Face à Augsburg, plus expérimenté à ce niveau, il s’agira de confirmer les automatismes et d’envoyer un message fort à leurs concurrents directs.

Côté Augsburg, prendre des points à l’extérieur dès le début de saison est crucial pour rester dans la première partie de tableau. L’opposition tactique et l’ambiance du Millerntor-Stadion promettent un duel intense.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN SPORTS propose un service de replay accessible via sa plateforme numérique. Si vous ratez le direct, vous pourrez revoir le match dans la section « Replay » de votre espace abonné. Pratique pour analyser les temps forts ou simplement profiter du match à un horaire différent.

Les infos en bref