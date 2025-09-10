Sur quelle chaîne voir Cercle Brugge KSV vs Royal Charleroi SC en streaming ?

Le Cercle Brugge KSV accueille le Royal Charleroi SC pour un duel alléchant de Division 1A ce dimanche 14 septembre 2025 au Jan Breydelstadion. Le coup d’envoi sera donné à 16:00 pour cette affiche comptant pour la 7e journée du championnat belge. Une rencontre à suivre de près entre deux équipes historiques du football belge.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Cercle Brugge KSV vs Royal Charleroi SC ?

Le choc Cercle Brugge KSV vs Royal Charleroi SC sera diffusé en direct sur la plateforme DAZN, accessible légalement en France. Cette confrontation de Division 1A sera retransmise dans son intégralité, en qualité HD, avec des commentaires et analyses d’experts du championnat belge.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les fans de football et du championnat belge. Personnellement, je me poserai devant ma TV : ce match devrait être très agréable à suivre !

Comment suivre la rencontre

Pour regarder le match en streaming, il est nécessaire d’être abonné à DAZN. Une fois votre compte activé, vous pourrez accéder à la diffusion du match en direct via l’application DAZN (disponible sur smartphone, tablette, smart TV ou navigateur web).

Nous vous conseillons de vous connecter dès 16:00 pour profiter de l’avant-match et ne rien manquer des compositions, enjeux et analyses d’avant-rencontre.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match s’inscrit dans la 7e journée de Division 1A, un moment clé de la saison pour les deux clubs. Le Cercle Brugge souhaite capitaliser sur ses performances à domicile pour grimper dans le classement et confirmer ses ambitions. De l’autre côté, le Royal Charleroi SC arrive avec l’intention de faire un coup à l’extérieur, tout en engrangeant des points précieux pour se rapprocher du haut de tableau.

Un duel important donc, qui pourrait avoir des répercussions dès les prochaines semaines sur les dynamiques des deux équipes.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, une rediffusion du match sera disponible sur DAZN après la fin de la rencontre. Vous pourrez donc revoir ce match à tout moment si vous êtes abonné à la plateforme. Une belle occasion de revivre les temps forts ou de découvrir la partie si vous l’avez manquée en direct.

