Sur quelle chaîne voir Levante UD vs Real Betis Balompié en streaming ?

Levante UD reçoit le Real Betis Balompié ce dimanche 14 septembre 2025 dans le cadre de la 4e journée de Liga. Le match aura lieu au Estadio Ciudad de Valencia et le coup d’envoi est prévu à 16:15. Un duel alléchant entre deux formations ambitieuses qui devrait offrir du spectacle aux fans de football espagnol.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Levante UD vs Real Betis Balompié ?

La diffusion TV du match Levante UD vs Real Betis Balompié sera assurée en France par beIN SPORTS MAX 7HD. Si vous êtes passionné de Liga, c’est un rendez-vous à ne pas manquer ! Le match sera retransmis en direct dès 16:15 pour vivre intensément chaque minute de cette confrontation importante.

Avec beIN Sports, vous avez accès à une couverture complète du championnat espagnol, avec des commentaires experts et une atmosphère digne des grands rendez-vous. Cette rencontre promet d’être spectaculaire et intense ; moi personnellement, je me poserais devant ma TV pour ne rien manquer.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au streaming du match, il vous suffit d’être abonné à beIN Sports. Une fois l’abonnement activé, connectez-vous via votre box TV, ordinateur, tablette ou application mobile sur l’app officielle beIN Sports Connect.

Nous vous conseillons de vous connecter dès 16:00 afin de profiter de l’avant-match et des analyses d’experts. L’émission d’avant-match vous plongera dans les enjeux et les compositions des équipes quelques minutes avant le coup d’envoi.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce duel entre Levante UD et le Real Betis s’inscrit dans le cadre de la 4e journée de Liga. Pour Levante, c’est l’occasion de briller à domicile et de confirmer ses ambitions cette saison. Pour le Real Betis, en revanche, cette rencontre s’annonce décisive afin de maintenir une dynamique positive en championnat.

Les deux équipes ont des profils offensifs intéressants et cherchent à s’installer dans le haut du classement. Ce match pourrait donc peser lourd dans la suite de leur saison respective.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, si vous êtes abonné à beIN Sports, vous pourrez revoir la rencontre en replay sur la plateforme beIN Sports Connect après la diffusion en direct. Une excellente solution si vous avez manqué le direct ou si vous souhaitez revivre les meilleurs moments.

Résumé des infos à retenir