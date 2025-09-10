Sur quelle chaîne voir Paris Saint-Germain vs RC Lens en streaming ?

Le choc de la 4e journée de Ligue 1 opposera le Paris Saint-Germain au RC Lens ce dimanche 14 septembre 2025. Coup d’envoi prévu à 17:15 au Parc des Princes. Entre l’ambition du PSG et la solidité du RC Lens, ce duel promet une opposition captivante. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de beau jeu.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Paris Saint-Germain vs RC Lens ?

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne beIN Sports 1. C’est donc sur cette antenne qu’il faudra vous brancher dès le début de l’avant-match pour ne rien manquer des dernières infos, interviews et compositions officielles. Ce genre d’affiche est toujours très attendu, et pour être honnête, je ne raterai cette confrontation pour rien au monde.

Comment suivre la rencontre

Pour regarder le match en streaming légal, il faudra disposer d’un abonnement actif à beIN Sports. Si vous êtes déjà abonné, vous pourrez suivre la rencontre en direct sur votre téléviseur, ordinateur, tablette ou smartphone via l’application ou le site officiel de beIN Sports.

L’avant-match débutera à partir de 17:15, il est donc conseillé de se connecter quelques minutes avant pour ne rien manquer des commentaires et des analyses d’avant-rencontre.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce duel entre le Paris Saint-Germain et Lens intervient à un moment clé du début de saison. Pour les Parisiens, c’est l’occasion de conforter leur statut de favori et d’asseoir leur domination sur la Ligue 1. Pour les Sang et Or, ce déplacement au Parc des Princes représente une opportunité de prouver leur compétitivité face à l’un des géants du championnat.

Les deux équipes veulent marquer les esprits en ce début de saison, ce qui laisse présager un match engagé et rythmé. Sous l’arbitrage de Jérémie Pignard, cette affiche pourrait peser lourd dans les dynamiques futures des deux clubs.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, un replay de la rencontre sera disponible sur les plateformes de beIN Sports. Les abonnés pourront ainsi revoir le match en différé et revivre les meilleures actions ou moments forts à tout moment après la diffusion en direct.

