Sur quelle chaîne voir Borussia Mönchengladbach vs SV Werder Bremen en streaming ?

Pour le compte de la 3e journée de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach reçoit le SV Werder Bremen le dimanche 14 septembre 2025. Le match se disputera au BORUSSIA-PARK à partir de 17:30. Cette rencontre promet un beau duel entre deux formations historiques du championnat allemand.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Borussia Mönchengladbach vs SV Werder Bremen ?

Ce match très attendu sera diffusé en direct sur beIN SPORTS MAX 5HD. Si vous êtes abonné à beIN Sports, vous pourrez suivre l’intégralité de la rencontre sans interruption. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de Bundesliga et de football allemand.

Comment suivre la rencontre

Pour regarder cette affiche en streaming, il vous suffit d’avoir un abonnement actif à beIN Sports. Vous pourrez ensuite vous connecter via votre application mobile, votre box TV ou votre navigateur internet. Pensez à vous connecter dès 17:30 pour ne rien manquer de l’avant-match, des compositions et des commentaires d’experts. Personnellement, je me poserai devant ma télé pour apprécier ce face-à-face qui promet du spectacle.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

C’est la 3e journée de Bundesliga, et chaque point compte en ce début de saison. Le Borussia Mönchengladbach cherchera à s’imposer à domicile pour asseoir ses ambitions européennes, tandis que le Werder Brême vise un bon résultat à l’extérieur pour gagner en confiance. Avec de nombreux duels clés à prévoir, cette opposition pourrait déjà donner quelques indications sur les dynamiques de chacun cette saison.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, un replay du match sera disponible sur la plateforme beIN Sports. Si vous n’avez pas pu suivre la diffusion en direct, vous pourrez accéder au match en différé via votre espace beIN Sports habituel, à condition d’être abonné.

