Sur quelle chaîne voir Manchester City FC vs Manchester United FC en streaming ?

Le derby de Manchester s’annonce électrique ce dimanche 14 septembre 2025. À l’occasion de la 4e journée de Premier League, Manchester City reçoit Manchester United à l’Etihad Stadium pour une rencontre au sommet du football anglais. Le coup d’envoi est prévu à 17:30, une affiche à ne surtout pas manquer pour tous les fans de ballon rond.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Manchester City FC vs Manchester United FC ?

Le duel entre Manchester City et Manchester United sera diffusé en exclusivité sur CANAL+ en France. La chaîne retransmettra le match en direct à partir de 17:30, l’horaire officiel du coup d’envoi.

Cette rencontre est l’un des temps forts de cette journée de Premier League. CANAL+ vous proposera une couverture complète avec commentaires en direct, journalistes en bord de terrain et de nombreuses analyses d’avant et d’après-match. C’est tout simplement le match à ne pas rater ce dimanche.

Comment suivre la rencontre

Pour suivre le match en direct, il vous suffit d’être abonné à CANAL+. Une fois votre abonnement actif, vous pourrez regarder le match :

À voir Sur quelle chaîne voir Borussia Mönchengladbach vs SV Werder Bremen en streaming ?

En direct à la télévision via votre décodeur ou box TV compatible CANAL+

En streaming, en vous connectant à votre compte sur le site officiel de CANAL+ ou via l’application myCANAL sur smartphone, tablette ou ordinateur

Nous vous conseillons de vous connecter dès 17:00 pour profiter de l’avant-match, des compositions d’équipes et des premières analyses. Personnellement, je me poserai devant ma TV pour suivre cette belle affiche, animée comme toujours lors des derbies de Manchester.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette confrontation entre Manchester City et Manchester United arrive tôt dans la saison, mais elle n’en reste pas moins décisive. Les deux clubs sont engagés dans la lutte pour les premières places de Premier League. Pour City, l’objectif est clair : lancer sa saison sur de solides fondations à domicile. Pour United, un bon résultat à l’Etihad serait un signal fort envoyé aux concurrents.

Ce derby est toujours un rendez-vous particulier, intense et symbolique pour les supporters comme pour les joueurs. Il s’agit de la 4e journée, ce qui laisse encore du chemin, mais un succès ici peut clairement donner un avantage psychologique pour la suite.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, CANAL+ mettra à disposition un replay complet du match sur son service de streaming myCANAL. Si vous ne pouvez pas être devant l’écran à 17:30, vous pourrez donc revoir l’intégralité de la rencontre quand vous le souhaitez.

Résumé des infos pour voir Manchester City vs Manchester United