Sur quelle chaîne voir Olympiakos Pirée – Pafos en streaming ?

Le match entre l’Olympiakos Pirée et le Pafos FC marque le coup d’envoi du groupe dans cette nouvelle édition de la Ligue des Champions UEFA. Rendez-vous est donné ce mercredi 17 septembre 2025 au Stadio Georgios Karaiskáki, pour ce duel prévu à 18:45. Une rencontre entre une grande habituée des joutes européennes et une équipe bien décidée à créer la surprise. À suivre de très près !

Sur quelle chaîne peut-on regarder Olympiakos Pirée – Pafos ?

La rencontre Olympiakos Pirée – Pafos sera diffusée en direct et en exclusivité sur CANAL+ FOOT. En France, c’est l’unique chaîne qui retransmettra ce match capital de Ligue des Champions. Que vous soyez tranquillement chez vous ou en déplacement, vous pourrez suivre cette affiche européenne en haute définition. Cette confrontation s’annonce intense, personnellement je me poserais devant ma TV pour vivre chaque instant !

Comment suivre la rencontre :

Pour accéder au match en streaming, il suffit de s’abonner à CANAL+ et de se connecter à la plateforme CANAL+ via l’application mobile, tablette ou navigateur. Une fois l’abonnement actif, connectez-vous au minimum 15 minutes avant le coup d’envoi soit à partir de 18:30, pour profiter de l’avant-match, l’échauffement des équipes et les dernières analyses des spécialistes.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match entre Olympiakos Pirée et Pafos s’inscrit dans le cadre de la 1ère journée de la Ligue des Champions UEFA. L’équipe grecque joue à domicile et espère bien lancer idéalement sa campagne européenne avec une victoire devant son public, au Stadio Georgios Karaiskáki. De son côté, le club chypriote de Pafos fait ses premiers pas à ce niveau et ambitionne de démontrer qu’il a sa place face aux meilleures formations du continent. La dynamique du groupe pourrait bien dépendre de ce premier duel.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, un replay du match Olympiakos Pirée – Pafos sera disponible sur myCANAL après la diffusion initiale. Que vous ayez manqué la rencontre ou souhaitiez revoir les meilleurs moments, il vous suffira de vous rendre dans la rubrique replays de votre espace abonné.

Récapitulatif