Sur quelle chaîne voir Slavia Prague – Bodo Glimt en streaming ?

La Ligue des Champions UEFA fait son grand retour avec une première journée très attendue. Le Slavia Prague accueille Bodø/Glimt ce mercredi 17 septembre 2025 au Fortuna Arena, pour un match programmé à 18:45. Une rencontre prometteuse entre deux équipes ambitieuses sur la scène européenne.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Slavia Prague – Bodø/Glimt ?

Le match entre Slavia Prague et Bodø/Glimt sera retransmis en direct en France sur CANAL+. Une occasion parfaite pour les amateurs de football de suivre cette confrontation dès le coup d’envoi. Cette première journée de Ligue des Champions UEFA s’annonce intense, et cette affiche nous promet un duel tactique entre deux formations bien organisées.

Si vous êtes abonné à CANAL+, je vous conseille vivement de ne pas manquer ce rendez-vous européen. Moi personnellement, je me poserais devant ma TV pour suivre ce match qui pourrait déjà peser dans la suite du parcours des deux équipes.

Comment suivre la rencontre :

Pour accéder à la diffusion en streaming, il vous suffit d’être abonné à CANAL+. Connectez-vous à votre compte via l’application myCANAL ou sur le site officiel, que ce soit depuis votre smartphone, tablette, TV connectée ou ordinateur.

Le match débute à 18:45, mais on recommande de vous connecter quelques minutes avant afin de ne rien rater de l’avant-match et des compositions d’équipe. Une belle soirée de football vous attend.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette confrontation du groupe pour la 1ère journée de Ligue des Champions UEFA est déterminante pour les deux équipes. Le Slavia Prague, solide à domicile, cherche à marquer des points dès l’entame de la compétition pour s’installer en tête de groupe. De leur côté, les Norvégiens de Bodø/Glimt ont prouvé ces dernières années qu’ils pouvaient jouer les trouble-fêtes.

Ce match s’inscrit dans une dynamique de clubs en pleine progression sur la scène européenne. L’issue pourrait déjà orienter le destin de chacun en phase de groupes. L’atmosphère au Fortuna Arena devrait être bouillante pour cette belle affiche.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, les abonnés à CANAL+ auront la possibilité de revoir le match Slavia Prague – Bodø/Glimt en replay. Le contenu sera généralement disponible quelques heures après la fin de la rencontre, directement via la plateforme myCANAL. Une bonne option si vous n’êtes pas disponible en direct.

Les infos essentielles à retenir