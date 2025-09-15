Sur quelle chaîne voir Feyenoord – Fortuna Sittard en streaming ?

Ce mercredi 17 septembre 2025, le Feyenoord Rotterdam accueille Fortuna Sittard dans le cadre de la 3e journée d’Eredivisie. Coup d’envoi prévu à 20:00 au Stadion Feijenoord pour une affiche qui promet du spectacle entre une équipe ambitieuse et un outsider prêt à créer la surprise. Une belle soirée de football néerlandais en perspective.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Feyenoord – Fortuna Sittard ?

La rencontre Feyenoord – Fortuna Sittard sera retransmise en direct en France sur la plateforme DAZN. Abonnés à DAZN, vous aurez accès à une diffusion en haute qualité et sans interruption.

Ce duel d’Eredivisie est un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de football néerlandais. Avec l’enjeu de cette 3e journée, cette rencontre va être agréable à suivre. Moi, personnellement, je me poserais devant ma TV pour la regarder en direct.

Comment suivre la rencontre

Pour suivre cette affiche en streaming, il est impératif d’être abonné à DAZN. Une fois connecté à votre compte sur le site ou l’application, il suffit de rechercher le match Feyenoord – Fortuna Sittard dans la section Eredivisie.

Nous vous conseillons de vous connecter dès 20:00 pour profiter de l’avant-match, des compositions d’équipes et des premières analyses en plateau.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match de la 3e journée de l’Eredivisie peut déjà avoir une incidence importante sur le classement. Pour Feyenoord, c’est l’occasion de confirmer ses ambitions de podium ou de titre dès ce début de saison. Le club historique néerlandais joue à domicile et voudra imposer son rythme face à Fortuna Sittard. De son côté, Fortuna tentera de créer l’exploit et de repartir avec des points précieux, dans une optique de maintien et de progression dans l’élite néerlandaise.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, DAZN propose un service de replay. Si vous ne pouvez pas suivre le direct, vous pourrez revoir la rencontre Feyenoord – Fortuna Sittard en replay sur la plateforme après la diffusion du match. Une option idéale pour ne rien manquer de l’action.

À retenir : les infos essentielles à propos du match