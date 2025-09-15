Sur quelle chaîne voir Liverpool – Atletico Madrid en streaming ?

Le choc entre deux cadors européens est de retour en Ligue des Champions UEFA. Le mercredi 17 septembre 2025, Liverpool accueille l’Atlético Madrid dans l’intimidant stade d’Anfield pour un match de la 1ère journée de la phase de groupes. Le coup d’envoi sera donné à 21:00, une affiche immanquable pour les amateurs de football européen.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Liverpool – Atletico Madrid ?

La rencontre Liverpool – Atlético Madrid sera diffusée en direct à la télévision française sur la chaîne CANAL+. Cette affiche de prestige est à suivre dès 21:00 pour vivre chaque instant au cœur de l’action. Ce rendez-vous fait partie des chocs les plus attendus de cette première journée de Ligue des Champions UEFA.

Une grande affiche comme celle-ci promet de l’intensité, de la technique et des émotions. Personnellement, je ne manquerais pas cette soirée européenne devant ma TV.

Comment suivre la rencontre

Pour regarder le match en streaming, il faut être abonné à CANAL+. Une fois l’abonnement activé, vous pouvez accéder au flux vidéo via la plateforme myCANAL, disponible sur smartphone, tablette, ordinateur ou télévision connectée.

Nous vous conseillons de vous connecter dès 20:45 pour profiter de l’avant-match, des compositions d’équipe, des analyses d’experts et des dernières infos d’avant-rencontre.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce duel entre Liverpool et l’Atlético Madrid s’annonce crucial dans une phase de groupes toujours très relevée. Pour les Reds, débuter à domicile avec une victoire à Anfield est quasiment une obligation pour asseoir leur ambition européenne. Avec leur public en feu, les hommes de Jürgen Klopp voudront frapper fort d’entrée.

De son côté, l’Atlético Madrid de Diego Simeone connaît l’importance d’un bon démarrage. Obtenir un résultat à Liverpool serait un signal fort envoyé aux autres équipes du groupe, tout en mettant la pression sur la concurrence.

Ce match s’inscrit dans une longue tradition d’affrontements tactiques entre ces deux clubs au style bien distinct. Tous les ingrédients sont réunis pour une soirée de football spectaculaire.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, si vous avez manqué la diffusion en direct, CANAL+ propose un replay du match via la plateforme myCANAL. Une option idéale pour revoir les meilleurs moments ou analyser les temps forts à tête reposée, dès la fin de la rencontre.

Résumé des informations clés