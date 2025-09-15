Sur quelle chaîne voir Bayern Munich – Chelsea en streaming ?

Le choc entre le Bayern Munich et Chelsea s’annonce palpitant dès la 1ère journée de la Ligue des Champions UEFA. Cette affiche très attendue aura lieu le mercredi 17 septembre 2025, à 21:00, sur la pelouse mythique de l’Allianz Arena. Deux géants du football européen se retrouvent pour un duel prometteur, entre puissance allemande et élégance londonienne.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Bayern Munich – Chelsea ?

Le match sera diffusé en exclusivité sur CANAL+ en France. Les abonnés de la chaîne pourront ainsi suivre en direct ce choc européen tant attendu. C’est un rendez-vous immanquable pour tous les amoureux de la Ligue des Champions. Personnellement, je me poserai volontiers devant ma TV pour ne rien rater de cette belle opposition de styles.

Comment suivre la rencontre

Pour profiter de la rencontre en direct, il est nécessaire d’être abonné à CANAL+. Vous pouvez vous connecter via votre télévision, ou encore en streaming sur votre ordinateur, tablette ou smartphone via l’application myCANAL.

Pour ceux qui aiment s’immerger pleinement, l’avant-match est généralement lancé une trentaine de minutes avant le coup d’envoi, donc dès 20:30. C’est le bon moment pour prendre la température, écouter les analyses d’experts et découvrir les compositions officielles.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette confrontation entre le Bayern Munich et Chelsea marque le début de leur parcours dans cette phase de groupes de Ligue des Champions. Pour le Bayern, évoluer à domicile est un atout qu’il conviendra d’exploiter d’emblée afin de poser sa domination. Chelsea, de son côté, cherchera à frapper fort dès l’entame et montrer qu’il faudra compter sur lui dans cette édition. Un match capital pour prendre de l’avance dans un groupe qui s’annonce serré. Chaque point comptera, et ce premier affrontement peut déjà peser lourd dans la course à la qualification.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, CANAL+ met généralement à disposition un replay du match peu après sa diffusion en direct. Les abonnés pourront donc revoir Bayern Munich – Chelsea en intégralité via la rubrique dédiée sur myCANAL. Une belle opportunité pour revivre les moments forts ou découvrir le match si vous l’avez manqué en direct.

Résumé des informations pratiques