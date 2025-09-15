Sur quelle chaîne voir Swansea – Nottingham Forest en streaming ?

Le mercredi 17 septembre 2025, le Swansea.com Stadium accueillera l’affiche entre Swansea et Nottingham Forest à l’occasion du 3e tour de la League Cup. Un duel 100% anglais à suivre à partir de 21:00, entre deux équipes bien décidées à poursuivre leur aventure dans la compétition.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Swansea – Nottingham Forest ?

Le match Swansea – Nottingham Forest sera retransmis en direct en France sur beIN Sports. La chaîne dédiée au sport propose une couverture complète de ce tour de League Cup. Ce rendez-vous promet du spectacle, avec deux clubs qui disposent d’un riche passé en coupes et qui auront à cœur de poursuivre l’aventure.

Une chose est sûre : cette rencontre va être agréable à suivre. Moi, personnellement, je me poserais devant ma TV pour regarder ce match.

Comment suivre la rencontre

Pour suivre cette affiche en streaming, il vous suffit de vous abonner à beIN Sports via votre fournisseur d’accès ou la plateforme en ligne myCanal, Molotov, ou encore directement sur le site officiel beIN Sports Connect.

Une fois l’abonnement activé, il ne reste plus qu’à vous connecter quelques minutes avant le coup d’envoi, à partir de 21:00, pour profiter de l’avant-match et vivre la rencontre en intégralité.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce 3e tour de la League Cup est un moment crucial pour Swansea et Nottingham Forest, qui cherchent à briller dans cette compétition historique du football anglais. Pour Swansea, c’est l’occasion de prouver sa valeur face à un adversaire de Premier League. Du côté de Nottingham Forest, l’objectif est clair : éviter le piège et affirmer ses ambitions dans cette coupe qui offre une place européenne au vainqueur.

Les deux clubs possèdent une tradition solide en coupes nationales, ce qui devrait offrir une rencontre disputée et intense.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN Sports met généralement à disposition un replay de ses matchs après la rencontre. Il est accessible depuis la plateforme beIN Sports Connect, disponible sur ordinateur, tablette ou smartphone. Cela permet de revoir le match Swansea – Nottingham Forest à tout moment en cas d’indisponibilité lors du direct.

Les infos clés du match en un coup d’œil