Sur quelle chaîne voir Ajax Amsterdam – Inter Milan en streaming ?

Le choc de la 1re journée de la Ligue des Champions UEFA s’annonce spectaculaire. Ce mercredi 17 septembre 2025 à 21:00, l’Ajax Amsterdam reçoit l’Inter Milan au légendaire Johan Cruijff ArenA. Une confrontation entre deux géants du football européen à ne surtout pas manquer.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Ajax Amsterdam – Inter Milan ?

La rencontre entre l’Ajax Amsterdam et l’Inter Milan sera diffusée en direct sur CANAL+ en France. Pour les amateurs de grands matchs européens, ce duel promet intensité, technique et émotion. Ce match est le rendez-vous phare de la soirée de Ligue des Champions, un moment de pur football à savourer sur votre TV.

Comment suivre la rencontre

Pour regarder le match en streaming, vous devez disposer d’un abonnement actif à CANAL+. Accédez au direct via l’application myCANAL sur smartphone, tablette, ordinateur ou sur votre télévision connectée. Pensez à vous connecter quelques minutes à l’avance, dès 20:45, pour ne rien manquer de l’avant-match, des compositions officielles et des analyses d’avant-rencontre. Cette rencontre va être agréable à suivre, moi personnellement je me poserais devant ma TV pour regarder ce match.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce premier match de la phase de groupes est crucial pour les deux formations. L’Ajax Amsterdam souhaite briller devant son public et retrouver son prestige en Europe, tandis que l’Inter Milan, finaliste potentiel, veut démarrer fort dans cette compétition qu’il connaît très bien. Cette affiche entre le champion néerlandais et le géant italien pourrait déjà peser lourd dans la course à la qualification. Un résultat positif dès l’entrée en lice donnerait de la confiance pour la suite du parcours.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, CANAL+ mettra à disposition le replay du match en streaming via son application myCANAL. Si vous ne pouvez pas suivre la rencontre en direct, vous aurez la possibilité de regarder le match en différé à tout moment, sur tous vos appareils connectés.

Récapitulatif des infos du match