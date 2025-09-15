Sur quelle chaîne voir Paris Saint Germain – Atalanta en streaming ?

Le Paris Saint-Germain reçoit l’Atalanta Bergame au Parc des Princes ce mercredi 17 septembre 2025, dans le cadre de la 1ère journée de la Ligue des Champions UEFA. Le coup d’envoi de cette affiche européenne est prévu à 21:00. Une rencontre très attendue entre deux équipes au style offensif qui promet du spectacle.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Paris Saint Germain – Atalanta ?

Le match sera retransmis en direct sur CANAL+, diffuseur officiel de la Ligue des Champions UEFA en France. Les abonnés pourront ainsi suivre cette rencontre dès 21:00, confortablement installés devant leur écran. Ce duel entre le PSG et l’Atalanta est l’un des chocs de cette première journée européenne, à ne surtout pas manquer.

Comment suivre la rencontre

Pour regarder le match en streaming, il est nécessaire d’avoir un abonnement actif à CANAL+. Vous pouvez y souscrire en ligne ou via votre fournisseur TV. Une fois abonné, la rencontre sera accessible en direct via l’application myCANAL sur ordinateur, smartphone ou tablette.

Je vous recommande de vous connecter à la plateforme autour de 20:30 pour ne rien manquer de l’avant-match. Analyses tactiques, compositions officielles et dernières infos vous plongeront dans l’ambiance européenne avant le coup d’envoi.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette confrontation marque le début de la campagne européenne pour deux équipes ambitieuses. Le PSG, fidèle à ses objectifs élevés chaque saison, vise la première place du groupe. En face, l’Atalanta débarque à Paris avec la volonté de continuer à surprendre sur la scène européenne grâce à son jeu offensif bien rodé.

Un match d’entrée important pour installer une dynamique, prendre des points précieux et envoyer un signal clair aux autres concurrents. Cette rencontre va être agréable à suivre, moi personnellement je me poserais devant ma TV pour regarder ce match.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, un replay du match sera disponible sur myCANAL. Une fois la rencontre terminée, les abonnés pourront revoir le match à la demande et analyser les temps forts à leur rythme. C’est idéal si vous ratez le direct ou souhaitez revivre les meilleures actions.

Infos pratiques en résumé