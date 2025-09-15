Sur quelle chaîne voir Club Bruges – AS Monaco en streaming ?

Club Bruges affronte l’AS Monaco ce jeudi 18 septembre 2025 dans le cadre de la 1re journée de la Ligue des Champions UEFA. Le coup d’envoi sera donné à 18:45 au Jan Breydelstadion, en Belgique. Une belle affiche européenne qui promet du spectacle entre deux équipes ambitieuses dès le début de la phase de groupes.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Club Bruges – AS Monaco ?

La rencontre sera diffusée en direct sur CANAL+, plus précisément sur la chaîne CANAL+ FOOT, à partir de 18:45. Ce match, comptant pour la prestigieuse Ligue des Champions, sera à suivre dans son intégralité en exclusivité sur cette chaîne pour les supporters français.

Un rendez-vous incontournable pour les fans de football européen. Personnellement, cette belle affiche me donne très envie de m’installer confortablement devant ma TV pour vivre chaque minute !

Comment suivre la rencontre

Pour suivre Club Bruges – AS Monaco en streaming, il est nécessaire d’être abonné à l’offre CANAL+. Une fois l’abonnement activé, vous pouvez regarder le match en ligne depuis votre télévision connectée, ordinateur, tablette ou smartphone via l’application myCANAL.

Pensez à vous connecter dès 18:45 pour ne pas manquer l’avant-match et les dernières infos des entraîneurs.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce premier match de phase de groupes en Ligue des Champions UEFA est crucial pour les deux équipes. Club Bruges, à domicile, voudra marquer les esprits d’entrée avec une victoire face à un adversaire de qualité. Côté monégasque, ce déplacement en Belgique constitue un test sérieux pour lancer la campagne européenne dans les meilleures conditions.

Chaque point compte à ce stade de la compétition, et les deux formations viseront un bon départ. L’opposition de styles pourrait rendre cette rencontre particulièrement agréable à suivre.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, CANAL+ propose un replay du match Club Bruges – AS Monaco. Il sera accessible sur la plateforme myCANAL pour tous les abonnés, peu après la fin de la rencontre. Une option idéale si vous ne pouvez pas suivre le match en direct.

Récapitulatif des infos pratiques