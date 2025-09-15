Sur quelle chaîne voir FC Copenhague – Bayer Leverkusen en streaming ?

Le FC Copenhague accueille le Bayer Leverkusen ce jeudi 18 septembre 2025 au stade Parken pour le compte de la 1ère journée de la Ligue des Champions UEFA. Le coup d’envoi est prévu à 18:45, une belle affiche pour démarrer cette nouvelle campagne européenne.

Sur quelle chaîne peut-on regarder FC Copenhague – Bayer Leverkusen ?

La rencontre sera diffusée en exclusivité sur CANAL+ en France. Si vous êtes abonné, vous pourrez suivre cette belle opposition en direct depuis la chaîne principale ou via l’application myCANAL.

Ce match d’ouverture promet un duel intéressant entre deux styles de jeu. Une chose est sûre : cette rencontre va être agréable à suivre, moi personnellement je me poserais devant ma TV pour regarder ce match.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au streaming, il vous suffit de vous connecter à votre espace abonné CANAL+ via votre TV, ordinateur, smartphone ou tablette. Si vous n’avez pas encore d’abonnement, il est toujours temps de souscrire via le site officiel de CANAL+.

Le rendez-vous est fixé à 18:45, mais nous recommandons de vous connecter dès 18:30 pour ne rien manquer de l’avant-match, des compositions et des enjeux évoqués par les spécialistes.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match marque le départ de la campagne européenne pour le FC Copenhague et le Bayer Leverkusen. Pour les Danois, il s’agit d’un grand défi à domicile face à une formation allemande bien rodée. L’objectif sera de prendre des points immédiatement pour espérer sortir des phases de groupes.

Côté Bayer Leverkusen, les ambitions sont hautes cette saison en Ligue des Champions. Commencer par une victoire à l’extérieur serait un signal fort envoyé aux autres équipes du groupe. Le contexte promet donc une rencontre intense dès la première journée.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, après la diffusion en direct, CANAL+ mettra à disposition un replay sur sa plateforme myCANAL. Vous pourrez ainsi revoir le match à tout moment, que ce soit pour les moments forts ou pour un visionnage complet.

Récapitulatif