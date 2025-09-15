Sur quelle chaîne voir Newcastle – FC Barcelone en streaming ?

La Ligue des Champions revient avec un choc européen très attendu : Newcastle accueille le FC Barcelone dans le mythique St. James’ Park le jeudi 18 septembre 2025 à 21:00. Ce duel promet du spectacle pour cette première journée de phase de groupes, et les supporters des deux camps ne voudront rater ça sous aucun prétexte.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Newcastle – FC Barcelone ?

La rencontre Newcastle – FC Barcelone sera diffusée en exclusivité sur CANAL+, via sa chaîne CANAL+ FOOT. Que vous soyez devant votre téléviseur ou en déplacement, vous pourrez suivre ce match en direct et en intégralité. Il s’agit d’un rendez-vous européen majeur, à la fois pour les fans de la Ligue des Champions UEFA et pour les amateurs de beaux duels tactiques sur la scène continentale.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au streaming du match, vous devez être abonné à l’offre CANAL+. Si ce n’est pas déjà fait, l’abonnement peut être activé en ligne en quelques minutes via le site officiel de la plateforme. Une fois connecté à votre compte, vous pourrez suivre ce Newcastle – FC Barcelone en streaming depuis votre mobile, tablette ou ordinateur.

Le coup d’envoi est prévu à 21:00, mais il est conseillé de se connecter dès 20:45 pour profiter de l’avant-match, avec les analyses, compositions et dernières infos en direct depuis St. James’ Park. Personnellement, je ne manquerais ce match pour rien au monde : une belle opposition de styles entre deux équipes ambitieuses.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match marque le début de la campagne européenne pour Newcastle et le FC Barcelone. Pour les Magpies, il s’agit de leur grand retour en Ligue des Champions UEFA, et ils auront à cœur de frapper fort d’entrée face à un cador européen. Côté catalan, le Barça veut lancer sa saison européenne sur une dynamique positive après une dernière édition en demi-teinte. Des points cruciaux sont en jeu dans un groupe potentiellement relevé, et chaque détail compte dès la première journée.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, un replay de la rencontre Newcastle – FC Barcelone sera disponible via la plateforme de replay de CANAL+. Les abonnés pourront revoir le match à tout moment après sa diffusion initiale, en replay sur leur télévision connectée, mobile ou ordinateur. Une option parfaite pour ceux qui ne peuvent pas suivre le direct.

Récapitulatif