Sur quelle chaîne voir Eintracht Francfort – Galatasaray en streaming ?

Le choc entre l’Eintracht Francfort et Galatasaray promet une belle affiche pour débuter la compétition. Cette rencontre comptant pour la 1ère journée de la Ligue des Champions UEFA se jouera le jeudi 18 septembre 2025 à 21:00, au Deutsche Bank Park, en Allemagne. Un match européen attendu entre deux équipes au fort tempérament qui ont l’ambition d’aller loin cette saison.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Eintracht Francfort – Galatasaray ?

Le match Eintracht Francfort – Galatasaray sera diffusé en France sur CANAL+. Cette chaîne détient les droits de la Ligue des Champions UEFA et proposera la rencontre en direct, à partir de 20:55 pour les toutes premières analyses et la composition des équipes.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés de football européen. Personnellement, je me poserai devant ma télévision pour suivre cette affiche qui promet intensité et spectacle.

Comment suivre la rencontre

Pour regarder ce match en direct, il suffit d’être abonné à CANAL+. L’accès se fait via le décodeur CANAL, l’application myCANAL ou directement depuis un navigateur internet en se connectant à votre compte.

Pensez à vous connecter dès 20:55 pour profiter de l’avant-match, des analyses d’experts et de la présentation des compositions officielles. Ensuite, le coup d’envoi sera donné à 21:00.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce duel entre Eintracht Francfort et Galatasaray marque le début de leur campagne européenne. L’enjeu est important dès cette 1ère journée de Ligue des Champions, puisqu’un bon départ dans cette phase de groupes est souvent déterminant pour la qualification en huitièmes de finale.

À domicile, Francfort tentera d’imposer son rythme et de faire parler la puissance de son collectif devant son public. Galatasaray, de son côté, aura l’envie de frapper fort loin de ses bases avec une équipe souvent très compétitive sur la scène européenne. Cette rencontre s’annonce équilibrée, rythmée, et agréable à suivre.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, CANAL+ propose généralement un replay de ses retransmissions. Vous pourrez donc revoir le match en différé via l’application myCANAL ou dans la rubrique « À la demande » directement sur votre box, une fois la diffusion en direct terminée.

Ce qu’il faut retenir