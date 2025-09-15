Sur quelle chaîne voir Manchester City – Naples en streaming ?

Manchester City affronte Naples le jeudi 18 septembre 2025 dans le cadre de la 1ère journée de la Ligue des Champions UEFA. Le match se tiendra au mythique Etihad Stadium et débutera à 21:00, heure française. Une affiche européenne alléchante entre deux équipes habituées des joutes continentales.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Manchester City – Naples ?

Le match Manchester City – Naples sera diffusé en direct en France sur la chaîne CANAL+. L’abonnement à cette chaîne permet de suivre l’intégralité des plus grandes affiches de la Ligue des Champions, dont ce choc entre le champion d’Angleterre et le champion d’Italie récent.

Un duel de prestige qui promet du spectacle et mérite pleinement d’être regardé en direct. Pour les passionnés de football européen, c’est un rendez-vous à ne pas manquer. D’ailleurs, cette rencontre s’annonce électrisante : personnellement, je ne manquerai pas ce match, confortablement installé face à l’écran.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au streaming de Manchester City – Naples, il suffit de disposer d’un abonnement actif à CANAL+. Les abonnés peuvent suivre le match via l’application myCANAL sur mobile, tablette, ordinateur ou TV connectée.

Pensez à vous connecter dès 21:00 pour profiter de l’avant-match et ne rien manquer des compositions, analyses et échauffements.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette première journée de la Ligue des Champions UEFA lance la nouvelle campagne européenne pour Manchester City et Naples. Pour les Skyblues, tenants du titre ou du moins parmi les favoris, l’objectif est clair : débuter la compétition de la meilleure des manières. Pour Naples, ce déplacement à l’Etihad est l’occasion de montrer qu’ils peuvent rivaliser avec les plus grands d’Europe.

Un match qui pourrait déjà peser lourd dans l’issue du groupe, tant une victoire à ce niveau met immédiatement une équipe sur de bons rails. Deux formations ambitieuses, une atmosphère européenne : tous les ingrédients sont là.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, CANAL+ propose un service de replay via sa plateforme myCANAL. Après la diffusion en direct, vous pourrez revoir le match en intégralité ou consulter les meilleurs moments, notamment si vous avez manqué le rendez-vous.

Récapitulatif