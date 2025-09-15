Sur quelle chaîne voir Goztepe – Besiktas en streaming ?

Le duel entre Goztepe et Besiktas promet une belle bataille dans le cadre de la 6e journée de Süper Lig. Cette rencontre aura lieu le vendredi 19 septembre 2025, au Gürsel Aksel Stadyumu, coup d’envoi prévu à 19:00. Une opposition passionnante entre deux formations aux ambitions bien distinctes qui attirera à coup sûr l’attention des amateurs de football turc.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Goztepe – Besiktas ?

Le match Goztepe – Besiktas sera diffusé en direct sur beIN SPORTS MAX 10. Si vous êtes abonné à cette chaîne, vous pourrez suivre chaque action depuis votre téléviseur ou en streaming via leurs plateformes officielles.

Un choc de Süper Lig qui s’annonce intense et spectaculaire. Pour ma part, je ne raterai pas cette confrontation et je vous recommande vivement de la suivre. Besiktas reste l’un des géants du football turc et le déplacement sur le terrain de Goztepe pourrait s’avérer piégeux.

Comment suivre la rencontre

Pour profiter du streaming en direct, vous devez être abonné à l’offre beIN SPORTS. Une fois connecté à votre espace client ou à l’application, accédez à beIN SPORTS MAX 10 pour démarrer le flux vidéo.

Le match débute à 19:00, mais il est conseillé de se connecter quelques minutes avant pour suivre l’avant-match, les compositions officielles et les premiers commentaires d’analyse.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match de la 6e journée de Süper Lig est capital pour les deux équipes. D’un côté, Goztepe, qui vise le maintien voire une place dans la première moitié du classement, aura à cœur de briller à domicile. De l’autre, le Besiktas, habitué aux joutes européennes, ne peut pas se permettre de perdre des points en route s’il veut rester au contact des premières places.

Dans une ambiance toujours électrique au Gürsel Aksel Stadyumu, ce rendez-vous pourrait devenir l’un des tournants de ce début de saison.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN SPORTS met généralement à disposition un replay du match sur sa plateforme après la diffusion en direct. Si vous manquez le live, vous pourrez donc revoir l’intégralité de la rencontre à votre convenance grâce à l’espace replay accessible via votre compte d’abonné.

Les infos à retenir