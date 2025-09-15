Sur quelle chaîne voir Grenoble – Annecy en streaming ?

Le vendredi 19 septembre 2025, le Stade des Alpes accueille une affiche intéressante de la 6e journée de Ligue 2 : Grenoble reçoit Annecy à partir de 20:00. Un derby alpin entre deux formations aux ambitions bien affirmées, qui devrait offrir une belle intensité sur le terrain.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Grenoble – Annecy ?

La rencontre Grenoble – Annecy sera diffusée en direct sur la chaîne beIN SPORTS MAX 5. Pour les fans de football français et plus particulièrement de la Ligue 2, c’est un rendez-vous à ne pas manquer.

La retransmission commence quelques minutes avant le coup d’envoi, et cette rencontre promet un duel engagé entre voisins. Ceux qui suivent assidûment les performances en Ligue 2 devraient se régaler. Personnellement, je me poserais devant ma télé pour ne rien louper.

Comment suivre la rencontre :

Pour regarder Grenoble – Annecy en streaming, il est nécessaire d’avoir un abonnement actif à beIN SPORTS. Celui-ci est accessible sur différentes plateformes : téléphone, tablette, ordinateur ou télé connectée.

dès 20:00, connectez-vous sur votre espace abonné pour ne rien manquer de l’avant-match. Vous pourrez ainsi profiter des dernières infos, des compositions officielles et des analyses d’avant-match en direct.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce derby alpin promet beaucoup ! Grenoble, en bon hôte, cherchera à imposer son rythme à domicile pour grimper au classement. Annecy, de son côté, voudra jouer un mauvais tour à son voisin et ramener des points précieux à l’extérieur.

Cette opposition régionale est toujours particulière. Les deux clubs connaissent bien l’intensité de ces duels et voudront absolument s’imposer pour marquer les esprits dès la 6e journée. Une belle affiche à suivre pour les passionnés de Ligue 2.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN SPORTS permet généralement de revoir les matchs diffusés via son service beIN SPORTS CONNECT. Si vous êtes abonné, vous pourrez donc revivre Grenoble – Annecy en replay, à votre convenance, juste après sa diffusion en direct.

Ce qu’il faut retenir :