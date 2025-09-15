Sur quelle chaîne voir Boulogne – Pau en streaming ?

Le Stade de la Libération s’apprête à vibrer pour une belle affiche ce vendredi 19 septembre 2025. Boulogne accueille Pau pour le compte de la 6e journée de Ligue 2, une rencontre prévue à 20:00. Un match qui promet d’être animé entre deux formations très attendues cette saison.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Boulogne – Pau ?

Le match Boulogne – Pau sera retransmis en direct sur beIN SPORTS MAX 9. Si vous êtes abonné à cette chaîne, vous avez rendez-vous à partir de 20:00 pour ne rien manquer de cette confrontation importante. Une belle opportunité de suivre le match dans des conditions optimales, que ce soit depuis votre canapé ou en mobilité grâce aux plateformes de streaming dédiées.

Comment suivre la rencontre ?

Pour suivre Boulogne – Pau en streaming, il vous suffit d’être abonné à beIN SPORTS et de vous connecter sur la plateforme de diffusion compatible (ordinateur, mobile, tablette, TV connectée). Une fois connecté à votre compte, vous pourrez accéder au flux en direct via la chaîne beIN SPORTS MAX 9.

Nous vous conseillons de vous connecter dès 20:00 pour profiter de l’avant-match, des compositions officielles et des premiers commentaires.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match entre Boulogne et Pau compte pour la 6e journée de Ligue 2. Les deux équipes ont des ambitions claires : Boulogne, à domicile, veut continuer à engranger des points et offrir du spectacle à son public. De son côté, le Pau FC souhaite remonter au classement et confirmer ses bonnes intentions affichées en ce début de saison.

Un rendez-vous important pour les deux formations, qui pourrait faire pencher la balance vers une dynamique positive. Cette rencontre va être agréable à suivre, moi personnellement je me poserais devant ma TV pour ne rien louper.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN SPORTS propose habituellement un service de replay permettant de revoir les matchs après leur diffusion. Vous pourrez accéder au résumé ou à l’intégralité du match Boulogne – Pau via l’application ou le site beIN SPORTS, sous réserve de disponibilité sur la plateforme VOD.

Récapitulatif des informations