Sur quelle chaîne voir Laval – Amiens SC en streaming ?

Ce vendredi 19 septembre 2025, un beau duel de Ligue 2 BKT oppose Laval à Amiens SC au Stade Francis-Le-Basser. Coup d’envoi prévu à 20:00 pour cette 6e journée de championnat qui s’annonce très disputée entre deux formations ambitieuses. Une rencontre à ne pas manquer, que vous soyez supporter lavallois ou amiénois.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Laval – Amiens SC ?

Le match Laval – Amiens SC sera diffusé en direct sur la chaîne beIN SPORTS MAX 8HD. Si vous êtes abonné à beIN Sports, vous pourrez donc suivre l’intégralité de cette rencontre en direct, confortablement installé chez vous. Cette affiche promet du spectacle avec deux équipes désireuses de marquer des points dans cette phase clé de la saison.

Personnellement, c’est typiquement le genre de match que je ne raterais pour rien au monde. Ambiance, enjeu, intensité… tout y est !

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au streaming officiel de la rencontre, il suffit de disposer d’un abonnement actif à beIN Sports. Une fois connecté à votre compte via votre télévision connectée, ordinateur, tablette ou smartphone, rendez-vous sur le canal beIN SPORTS MAX 8HD peu avant le début du match.

Nous vous conseillons de vous connecter dès 20:00 pour ne rien manquer de l’avant-match et des compositions d’équipes.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match entre Laval et Amiens SC intervient à l’occasion de la 6e journée de Ligue 2 BKT. Les deux équipes ont besoin de points pour rester dans la course aux premières places. Laval, solide à domicile, souhaite confirmer sa bonne forme actuelle. Côté amiénois, l’objectif est clair : ramener un résultat positif d’un déplacement compliqué, afin de rester collé au peloton de tête. Ce duel direct peut peser lourd dans la balance pour la suite du championnat.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, un replay du match Laval – Amiens SC sera disponible pour les abonnés beIN Sports via leur plateforme en ligne. Si vous ratez le direct, vous aurez donc la possibilité de revoir ce match en intégralité à votre convenance.

Récapitulatif des informations de diffusion