Sur quelle chaîne voir Stuttgart – Sankt Pauli en streaming ?

La 4e journée de Bundesliga nous réserve une belle affiche : Stuttgart reçoit Sankt Pauli au MHPArena le vendredi 19 septembre 2025. Le coup d’envoi est prévu à 20:30. Un duel prometteur entre deux équipes aux ambitions bien distinctes, mais prêtes à tout pour obtenir un résultat positif.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Stuttgart – Sankt Pauli ?

Pour suivre ce match en France, la rencontre sera diffusée en direct sur beIN SPORTS 2. Les abonnés auront ainsi la possibilité de vivre ce rendez-vous en intégralité, depuis leur télévision ou en mobilité grâce au service de streaming. Ce match de Bundesliga s’annonce engagé et spectaculaire, idéal pour bien finir la semaine devant du beau football.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au streaming de Stuttgart – Sankt Pauli, vous devez disposer d’un abonnement actif à beIN SPORTS. Une fois connecté(e) à votre compte beIN via votre box TV, l’application officielle ou le site web du diffuseur, vous pourrez lancer le stream en quelques clics.

Nous vous conseillons de vous connecter dès 20:15 pour ne pas manquer l’avant-match, les compositions officielles et les premiers commentaires des consultants.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Après trois journées, Stuttgart voudra confirmer son bon début de saison à domicile et engranger des points importants devant son public. De son côté, Sankt Pauli, fraîchement promu et plein d’enthousiasme, cherchera à créer la surprise et prouver qu’il a toute sa place en Bundesliga.

Chaque point compte à ce stade de la saison. Une victoire permettrait à l’une ou l’autre formation de consolider sa position au classement et de renforcer ses ambitions en Bundesliga. Ce match promet un bon rythme et de l’intensité.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN SPORTS 2 mettra à disposition le replay de la rencontre pour les abonnés. Vous pourrez donc revoir le match en différé sur la plateforme selon vos disponibilités, directement via la rubrique « Replay » ou « À la demande » du service.

Résumé pratique