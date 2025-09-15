Sur quelle chaîne voir Lyon – Angers SCO en streaming ?

Ce vendredi 19 septembre 2025, l’Olympique Lyonnais accueille Angers SCO au Groupama Stadium pour le compte de la 5e journée de Ligue 1 McDonald’s. La rencontre débutera à 20:45 et s’annonce déjà importante pour les deux équipes. Ce match, programmé en soirée, promet du spectacle et pourrait réserver des surprises sur le plan sportif.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Lyon – Angers SCO ?

Le match Lyon – Angers SCO sera diffusé en direct et en exclusivité sur DAZN en France. Les fans de football pourront donc suivre cette affiche de Ligue 1 McDonald’s depuis leur TV ou tout autre écran connecté. C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour les supporters de l’OL et d’Angers, mais aussi pour les amateurs de football français.

Avec une diffusion à 20:45, cette rencontre du vendredi soir s’annonce agréable à suivre. Moi, personnellement, je me poserais devant ma TV pour la regarder.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au direct, il vous suffit de disposer d’un abonnement actif à DAZN. Si ce n’est pas encore le cas, vous pouvez souscrire en ligne via leur site officiel ou leur application mobile. Une fois l’abonnement souscrit, connectez-vous quelques minutes avant le coup d’envoi pour profiter de l’avant-match et des analyses d’experts.

Heure conseillée de connexion : à partir de 20:30, pour ne rien manquer de la présentation des équipes et des premières statistiques.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Pour cette 5e journée, Lyon aura à cœur de briller devant son public au Groupama Stadium. Après un début de saison à confirmer, les hommes de l’OL veulent engranger des points et rester en haut du classement. En face, Angers SCO se présentera sans complexe, bien décidé à créer la surprise et à ramener un résultat positif de son déplacement.

Ce duel entre une équipe ambitieuse à domicile et une formation combative en quête de points offre une belle affiche de Ligue 1. Au-delà des trois points, c’est aussi une opportunité de lancer une dynamique avant les échéances plus intenses de l’automne.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, un replay du match Lyon – Angers SCO sera proposé sur la plateforme DAZN après la diffusion en direct. Si vous ne pouvez pas assister au match à 20:45, il vous suffira de vous rendre sur l’application ou le site de DAZN pour revoir la rencontre à tout moment.

Récapitulatif des informations clés