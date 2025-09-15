Sur quelle chaîne voir Liverpool – Everton en streaming ?

Les fans de football anglais vont se régaler ce samedi 20 septembre 2025 avec le choc très attendu entre Liverpool et Everton, dans le cadre de la 5e journée de Premier League. Le coup d’envoi sera donné à 13h30 au mythique stade d’Anfield. Ce derby de la Mersey promet de l’intensité, de la passion, et un spectacle immanquable pour tous les amoureux du ballon rond.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Liverpool – Everton ?

Le match entre Liverpool et Everton sera diffusé en exclusivité sur la chaîne CANAL+. Que vous soyez devant votre téléviseur ou en déplacement, vous pourrez suivre ce derby anglais en direct et en intégralité. Ce type de rencontre fait partie des grands rendez-vous du football anglais, et CANAL+ vous permettra d’en profiter dans les meilleures conditions.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au streaming de Liverpool – Everton, vous devez être abonné à l’offre CANAL+. L’accès au direct est disponible via l’application myCANAL sur ordinateur, smartphone ou tablette, ou directement sur les box internet compatibles.

Nous vous conseillons de vous connecter dès 13h30 pour suivre les premières analyses d’avant-match, les compositions officielles et toute l’ambiance autour du derby. Cette rencontre va être agréable à suivre, moi personnellement je me poserais devant ma TV pour regarder ce match.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce derby de la Mersey a toujours une importance particulière, tant sur le plan sportif qu’émotionnel. Pour Liverpool, ce match est une opportunité de prendre des points précieux dans la course aux premières places, dès cette 5e journée de Premier League. Gagner contre le voisin honni serait aussi un message fort envoyé à la concurrence.

Du côté d’Everton, c’est l’occasion rêvée de frapper un grand coup. Un succès contre Liverpool à Anfield serait un véritable exploit, et permettrait de booster la confiance de tout l’effectif. Ce match est bien plus qu’une simple confrontation régionale : c’est un duel chargé d’histoire et de symboles.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, CANAL+ permet aux abonnés de revoir le match en replay via la plateforme myCANAL. Si vous avez manqué la diffusion en direct, il vous suffira de vous rendre dans la rubrique « Revoir » pour accéder à l’intégralité de la rencontre à tout moment.

Résumé des infos pratiques