Sur quelle chaîne voir Montpellier – Bastia en streaming ?

Ce samedi 20 septembre 2025, Montpellier reçoit Bastia au stade de la Mosson-Mondial 98 pour une affiche alléchante de la 6e journée de Ligue 2. Le coup d’envoi sera donné à 14:00. Une rencontre qui opposera deux clubs historiques du football français, et qui promet un beau duel.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Montpellier – Bastia ?

Le match Montpellier – Bastia sera diffusé en exclusivité sur beIN SPORTS 1. Tous les abonnés pourront suivre cette affiche de Ligue 2 en direct à partir de 14:00. Ce match s’annonce intense et mérite le coup d’œil, moi personnellement je me poserais devant ma TV pour le suivre.

Comment suivre la rencontre

Pour voir la rencontre en streaming, il vous suffit d’être abonné à beIN SPORTS et de vous connecter via votre espace personnel, que ce soit sur ordinateur, mobile ou tablette. Le service est accessible via le site officiel ou via les applications beIN SPORTS disponibles sur iOS et Android.

Pour ne rien rater, connectez-vous dès 13:45 pour suivre l’analyse d’avant-match, les compositions d’équipes et les premières impressions depuis le stade de la Mosson.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Alors que la saison 2025-2026 de Ligue 2 bat son plein, cette 6e journée pourrait déjà être un tournant pour les deux équipes. Montpellier, relégué récemment, entend faire parler son expérience pour remonter rapidement en Ligue 1. À domicile, les Héraultais voudront imposer leur rythme.

En face, Bastia poursuit son projet de stabilisation en Ligue 2. Le club corse, connu pour sa combativité, espère ramener un résultat positif du sud. Une victoire permettrait au SCB de se positionner idéalement dans la première moitié du classement.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN SPORTS propose un replay du match Montpellier – Bastia après la diffusion. Vous pourrez revoir la rencontre en intégralité ou via les résumés sur la plateforme de replay accessible aux abonnés, à tout moment après le coup de sifflet final.

Les infos clés du match Montpellier – Bastia