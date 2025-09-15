Sur quelle chaîne voir ESTAC – Guingamp en streaming ?

Le duel entre Troyes et Guingamp s’annonce intéressant pour cette 6e journée de Ligue 2. La rencontre se disputera le samedi 20 septembre 2025 à 14:00 au Stade de l’Aube. Une affiche entre deux clubs historiques du football français, bien décidés à marquer des points dans ce championnat toujours aussi disputé.

Sur quelle chaîne peut-on regarder ESTAC – Guingamp ?

La diffusion du match ESTAC – Guingamp est assurée en direct à la télévision sur beIN Sports. Rendez-vous dès 14:00 pour suivre la rencontre en intégralité. Ce match de la 6e journée de Ligue 2 propose un bel affrontement qui pourrait réserver quelques surprises. Pour les amateurs de ballon rond, c’est le genre de rendez-vous à ne pas manquer. Personnellement, je prévois de m’installer tranquillement devant mon écran pour savourer cette rencontre.

Comment suivre la rencontre ?

Pour suivre ESTAC – Guingamp en streaming, vous devez être abonné à beIN Sports. L’accès à la plateforme est possible via votre téléviseur connecté, votre smartphone ou encore votre ordinateur, selon votre offre d’abonnement. Il suffit de se connecter à votre espace personnel sur le site ou l’application beIN Sports.

Pensez à vous connecter quelques minutes en avance, dès 14:00, pour ne rien manquer de l’avant-match, des compositions d’équipes aux derniers commentaires d’avant-match. Un bon moment de foot en perspective.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Après un début de saison où chaque point compte, cette opposition entre Troyes et Guingamp revêt déjà une certaine importance. Pour l’ESTAC, jouer à domicile est toujours une occasion de marquer des points précieux pour rester dans le haut du classement ou s’éloigner de la zone rouge. Quant à Guingamp, l’objectif sera de glaner un résultat à l’extérieur pour continuer à exister dans la lutte pour la montée.

Ce match de la 6e journée de Ligue 2 aura donc son lot d’enjeux, entre espoirs de remontée en Ligue 1 et volonté de se stabiliser dans le haut de tableau.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN Sports propose généralement un replay du match ESTAC – Guingamp après la diffusion en direct. Il sera accessible sur la plateforme pour les abonnés ayant manqué le direct ou souhaitant revoir les temps forts de la rencontre.

Les infos essentielles à retenir