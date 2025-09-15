Sur quelle chaîne voir Bologne – Genoa en streaming ?

La Serie A nous offre une belle affiche avec le duel entre Bologne et le Genoa, prévu le samedi 20 septembre 2025. La rencontre se déroulera au Stadio Renato Dall’Ara et le coup d’envoi sera donné à 15:00. Ce match comptant pour la 4e journée du championnat italien s’annonce disputé entre deux équipes ambitieuses.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Bologne – Genoa ?

Bonne nouvelle pour les amateurs de football italien : la rencontre Bologne – Genoa sera diffusée en intégralité en France sur DAZN. Cette chaîne spécialisée propose l’ensemble des matchs de Serie A en direct, dont celui-ci.

Ce rendez-vous est à ne pas manquer : deux formations historiques, un enjeu compétitif et une ambiance italienne typique au stade. Franchement, cette rencontre va être agréable à suivre, moi personnellement je me poserais devant ma TV pour regarder ce match.

Comment suivre la rencontre

Pour regarder le match en streaming, il suffit de s’abonner à DAZN via leur site ou leur application mobile disponible sur iOS et Android. Une fois votre abonnement activé, vous pourrez accéder au streaming en direct de la rencontre.

Il est conseillé de se connecter dès 14:45 afin de ne pas manquer l’avant-match et les compositions d’équipe.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce duel de la 4e journée de Serie A oppose deux clubs bien déterminés à faire un bon début de saison. Côté Bologne, l’objectif est de confirmer leur progression et de viser une place dans la première moitié de tableau. Pour le Genoa, il s’agit de prendre des points précieux à l’extérieur et s’éloigner le plus tôt possible de la zone rouge.

Chaque détail compte en ce début de saison, et ce face-à-face pourrait bien influencer la dynamique des deux clubs pour les prochaines journées.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, si vous manquez le direct, DAZN mettra un replay à disposition après le match. Vous pourrez donc revoir la rencontre quand vous le souhaitez, à condition d’être abonné à la plateforme.

Les infos clés en un coup d’œil :