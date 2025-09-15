Sur quelle chaîne voir Hambourg – Heidenheim en streaming ?

La quatrième journée de la Bundesliga s’annonce particulièrement intéressante avec une affiche entre le Hambourg SV et Heidenheim. Ce match se disputera le samedi 20 septembre 2025 à 15:30 au Volksparkstadion. Une belle occasion pour les deux équipes de marquer des points importants dès le début de la saison.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Hambourg – Heidenheim ?

La rencontre Hambourg – Heidenheim sera diffusée en direct en France sur beIN SPORTS MAX 7HD. Cette chaîne propose une couverture complète du championnat allemand. Le coup d’envoi sera donné à 15:30, un horaire parfait pour s’installer confortablement devant son écran et profiter d’un match qui s’annonce intéressant à suivre.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au match en streaming, vous devez être abonné à beIN Sports. Une fois l’abonnement actif, vous pouvez regarder le match sur la plateforme beIN Connect via votre ordinateur, smartphone ou tablette.

Nous vous conseillons de vous connecter à partir de 15:15 pour suivre l’avant-match, découvrir les compositions d’équipe et les dernières analyses avant le coup d’envoi.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce duel entre Hambourg et Heidenheim, disputé dans le cadre de la 4e journée de la Bundesliga, est crucial pour les deux formations. Hambourg cherchera à bien négocier ce match à domicile pour rester dans le rythme des premières places du classement. Heidenheim, de son côté, visera un résultat positif à l’extérieur pour engranger des points qui pourraient faire la différence à long terme. Ce type d’affiche est souvent animé, avec deux clubs ambitieux dans le championnat allemand. Personnellement, je me poserais volontiers devant ma TV pour ne rien rater de cette confrontation.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, un replay sera disponible sur la plateforme de beIN Sports. Une bonne alternative si vous ne pouvez pas suivre le match en direct. Il vous suffira de vous connecter à votre compte beIN pour revoir le match dans son intégralité, à tout moment.

Récapitulatif des infos à retenir