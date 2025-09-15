Sur quelle chaîne voir Werder Breme – Fribourg en streaming ?

Le Werder Brême reçoit Fribourg ce samedi 20 septembre 2025 pour le compte de la 4e journée de Bundesliga. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 15:30 au Weserstadion. Une confrontation qui s’annonce agréable à suivre entre deux formations ambitieuses en ce début de championnat.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Werder Brême – Fribourg ?

Ce match de Bundesliga sera diffusé en exclusivité en France sur beIN SPORTS MAX 5HD. Les abonnés pourront suivre cette affiche en direct, sans interruption, à partir de 15:30. Une belle opportunité de voir évoluer deux équipes intéressantes du championnat allemand dans un cadre mythique, celui du Weserstadion.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au direct, vous devrez disposer d’un abonnement actif à beIN Sports. Il est possible de souscrire via votre opérateur TV habituel ou en ligne sur la plateforme officielle de beIN. Une fois connecté(e), rendez-vous sur la chaîne beIN SPORTS MAX 5HD quelques minutes avant le coup d’envoi, idéalement vers 15:15, pour ne rien manquer de l’avant-match et des compositions officielles.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match entre le Werder Brême et Fribourg comptant pour la 4e journée de Bundesliga revêt déjà une importance particulière. D’un côté, le Werder cherche à confirmer à domicile avec l’appui de son public, tandis que Fribourg tentera d’aller chercher des points précieux à l’extérieur pour se positionner dans la première moitié du classement. Cette affiche est aussi l’occasion pour les deux clubs de se jauger face à un concurrent direct dans la lutte pour les places d’honneur.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, un replay sera généralement disponible pour les abonnés beIN Sports. Après la diffusion en direct, vous pourrez revoir le match en différé via le service de replay de beIN Sports accessible sur votre téléviseur connecté ou en ligne depuis l’application officielle.

Résumé des informations essentielles